Coronavirus: ¿Sabías que solo caminando en la calle te puedes contagiar del Covid-19?

Las personas en el Perú no se da cuenta que hasta caminando por las calles puede contagiar o ser contagiado del coronavirus (Covid-19), advirtió el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, quien insistió en la importancia de cumplir con el distanciamiento social dispuesto por el Gobierno a través de la declaratoria de emergencia sanitaria.

El especialista, miembros del Comité de Expertos convocado por el Ministerio de Salud (Minsa) recordó que en Corea, una actividad religiosa pequeña, logró contagiar del coronavirus a 300 personas.

“El distanciamiento social comprende también el hecho de no dar besos, abrazos o tocar las manos de otros, evitemos esas acciones, es una situación atípica en nuestra cultura pero tenemos que desarrollarla”, manifestó a la Agencia Andina.

El especialista indicó que la población no tiene otra alternativa que aceptar que por unos meses habrá dispersión social “no fiestas, no reuniones, no fútbol, no visitas a amigos o a los parques”.

“Aprovechemos mejor para entrenarnos en familia, amigos, comunidad educativa entre otros grupos, para cumplir las indicaciones de las autoridades y saber cómo actuar ante la llegada del invierno”, señaló.

En tal sentido, dijo que el número de casos se elevará en invierno, como en Europa, donde al empezar el verano bajarán los contagios, en tanto en el Perú en el invierno aumentarán también diversas infecciones respiratorias.

Gotuzzo pidió a la población no exponerse, y que no se debe circular en la calle, a menos que haya una necesidad básica, ira una farmacia, hospital, entidad bancaria o proveerse de alimentos.

Dijo que en estos momentos difíciles que vivimos, toda conglomeración de gente tiene riesgos, no solo las grandes concentraciones, sino también las de orden familiar o laboral. “Solo una persona debe salir de casa, de ser necesario”, explica.

Estado de emergencia por coronavirus

El Poder Ejecutivo declaró el domingo 15 de marzo el estado de emergencia nacional por 15 días para prevenir el avance del coronavirus (Covid-19), medida que implica el aislamiento social obligatorio de personas, así como el cierre total de las fronteras.

De acuerdo al dispositivo legal, quedan restringidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional debido a la emergencia.

Asimismo, queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido en estas medidas.

En el caso del transporte urbano autorizado, tales como el Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios, deberá reducir su flota de unidades en 50%.

¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus?

1. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

2. Las manos de forma constante con abundante agua y jabón.

3. Usar gel desinfectante para manos.

4. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo al estornudar.

5. Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz y boca con las manos sucias.

6. Consumir alimentos bien cocidos y mantener los espacios ventilados.

