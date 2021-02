Igualdad en el sexo: cinco consejos para mejorar tus relaciones sexuales

Muchas mujeres han sido víctimas del egoísmo del hombre a la hora del sexo. ¿A qué nos referimos?, a que pocas veces hemos logrado llegar al orgasmo, debido al desconocimiento o ego de nuestra pareja. Esta situación es algo recurrente en muchas parejas.

Por ello, la igualdad debe estar presente en todos los aspectos de la vida, y si queremos que nuestra relación prevalezca, también debemos ser equitativos a la hora del sexo. Es decir, saber dar y saber recibir.

Consejos para mejorar el sexo

Ante esta situación de desigualdad aún presente en muchas parejas, la psicóloga Marta García Peris, en una entrevista con El mundo, enumeró cinco premisas que se debe tener en cuenta a la hora de tener sexo.

1. Pidamos lo que nos gusta. Sin una buena comunicación no habrá una buena relación.

2. Seamos escuchadas. Si no es así, la otra persona demostrará que no busca el consenso, sino la imposición. ¿Vale la pena?

3. No finjamos. Adriana Royo lo explica en su libro 'Falos y falacias': "¿Qué mujer no ha exagerado sus gemidos durante el sexo? ¿Qué mujer no ha hecho ver que está excitada? Y en esta falacia, el orgasmo es la mayor de las mentiras femeninas: 'No he acabado pero me he quedado muy a gusto'". La sinceridad siempre ayuda a crecer.

4. ¡ Conozcamos nuestros cuerpos! "¿Es obligatorio masturbarse para tener una vida sexual buena? Tanto como obligatorio supongo que no (o sí), pero desde luego es aconsejable (mucho) y tiene muchísimos beneficios", sostiene García Peris.

5. Querámonos como somos. Tu pareja no tiene que estar ahí para juzgarte, sino para disfrutar juntos.