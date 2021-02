El libro erótico que te hará "descartar al hombre sexual básico"

Seguramente, en algún momento de nuestras vidas, como mujeres, hemos sido víctimas del egoísmo del hombre a la hora del sexo. Es decir, pocas veces hemos logrado llegar al orgasmo, debido al desconocimiento o ego de nuestra pareja.

Esta situación es algo recurrente en muchas parejas. Sin embargo, tras una reflexión, nos damos cuenta que como mujeres tenemos derecho a experimentar el placer femenino y para ello, debemos aprender a no aceptar menos de lo que nos merecemos.

Con base a esta situación, a través del libro erótico “Mi clímax entre tus manos”, Karina Reyes nos sumerge en la mente de una mujer dispuesta a explorar los límites de su placer físico y espiritual. El materia desnuda los deseos y anhelos de una mujer en una ciudad de prohibiciones y prejuicios como es Lima y te ayudará a replantear el significado del placer y el amor.

La autora promete que la obra te encenderá al leerla. “Luego de leer esta novela, te replantearás el significado del placer y el amor: la protagonista, aprenderá a descartar al hombre sexual básico, ese hombre egoísta, quizás ignorante e inconsciente del verdadero placer de la mujer. Bajo esta premisa, experimentará un sexo tan extraordinario que la llevará a alcanzar el éxtasis sin límites”, mencionó en entrevista con Wapa.pe.

Fragmento del libro erótico

“Una mano tan deliciosa me toca las piernas, las acaricia con suavidad y presión a la vez. Estoy de costado, exactamente hacia mi izquierda, por donde entra la luz del poste desde el balcón. Aún con los ojos cerrados me dejo llevar por ese hombre de cuerpo esbelto y grueso que me voltea boca arriba, y con sus manos grandes y fuertes me agarra las caderas. Masajea mi trasero mientras mis piernas se levantan y forman un arco con mi espalda”.

La novela «Mi clímax entre tus manos» ya está disponible en las principales librerías como también a través de eCommerce vía delivery mediante el siguiente enlace: https://wa.link/lh3t5z