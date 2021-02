¿Por qué tengo náuseas después de tener relaciones sexuales?

¿Alguna vez has sentido náuseas luego de una relación sexual? Especialistas detallan cuáles son las posibles causas de esta sensación que te impide disfrutar de un buen momento sexual.

Si haz tenido este malestar en varias ocasiones, la primera opción que debes descartar es el embarazo, pues este síntoma se manifiesta solo a partir de las seis semanas de vida de un embrión.

Los especialistas las atribuyen a causas fisiológicas o psicológicas. Aunque no es raro, lo único cierto es que sentir náuseas después del sexo es un síntoma que no debes ignorar, por lo que realizar una consulta médica no está demás.

Causas de las náuseas después del sexo

Entre las causas físicas se pueden mencionar:

- Penetración profunda. Esto puede provocar un contacto con el cuello uterino, desatando la llamada “reacción vagal”. Se debe a una presión sobre el nervio vago, y aunque la recuperación es rápida, las náuseas pueden estar acompañadas de otros síntomas como pérdida del tono muscular, debilidad, vértigo o disminución de la visión. Te recomendamos respirar profundamente para aliviar los síntomas.

- Mareo por movimiento. Si hay mucho ejercicio físico, como subir, bajar, mecerse, tumbarse en hamacas u otras situaciones sin descanso real, puedes marearte y sentir náuseas.

- El orgasmo: Provoca una profunda reacción visceral que conmueve todo el organismo. Las náuseas después del sexo en este caso pueden afectar tanto a varones como mujeres. En algunos casos las náuseas pueden estar acompañadas de dolor.

- Varias enfermedades del aparato reproductivo femenino pueden causar náuseas después del sexo. Entre éstas: fibromas, quistes ováricos o endometriosis. En los varones puede tratarse del síndrome de la enfermedad posorgásmica. Es una enfermedad rara pero puede ser muy destructiva. Los síntomas son similares a la gripe, incluidas las náuseas, junto con alteraciones del estado de ánimo, sensibilidad e irritabilidad.

- Causas psicológicas. Las náuseas podrían ser una forma sutil de tu organismo de decirte que no estás cómoda en esa relación.