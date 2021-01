Educación sexual: Poses sexuales para evitar los gases vaginales

Una de las situaciones más incómodas que atraviesan las mujeres son los vergonzosos gases vaginales. A continuación Wapa.pe te detalla algunas opciones para poder evitarlos y así tener un encuentro sexual más placentero, libre de incomodidades.

¿Por qué ocurren los gases vaginales durante el sexo?

Este fenómeno se produce cuando durante la intimidad entra aire a la vagina y provoca un ruido extraño. Debes saber que no se trata de una flatulencia común, sino que es el escape del aire inholoro acumulado en la vagina. Esto ocurre porque las paredes vaginales están húmedas y forman una especie de sello entre ellas.

“En algunos casos, los gases vaginales son un síntoma que nos indica que nuestro suelo pélvico está débil. La abertura vaginal y la vagina están más abiertas, y es más fácil que en alguna situación entre aire, y que al realizar un esfuerzo, o con las relaciones sexuales, ese aire salga produciendo el ruido de un gas”, explicó una especialista en ginecología, obstetricia y sexología.

Posiciones sexuales que evitan los gases vaginales

Antes de detallar algunas posturas sexuales que pueden evitar los gases vaginales, te recordamos que aunque no es demasiado agradable, no pasa absolutamente nada si los tienes. Por lo tanto, no debes sentirte obligada a cambiar tu manera de practicar sexo si disfrutas con ella. Si por el contrario, deseas evitarlos por una decisión propia, te describimos algunas posturas.

1. Siéntate sobre tu pareja

Deja que tu amante se tumbe mirando hacia el techo y siéntate sobre él. Tú controlas el movimiento y, por tanto, puedes evitar que se produzcan estas ventosidades. La gravedad y el peso de tu cuerpo impedirá que queden huecos entre vuestros cuerpos y, por tanto, que entre demasiado aire en tu vagina.

2. Sentados frente a frente

Siendo el objetivo de evitar que ingrese aire en tu vagina durante la penetración, estar lo más cerca posible de tu pareja es lo mejor. Por ello, trata de que él se siente en el borde de la cama para que tú te coloques frente a frente, de rodillas con tus piernas a los lados de las suyas.

3. La postura del misionero

De esta misma forma, y debido a cómo se funden los cuerpos, la postura del misionero también ayuda a que salgan menos gases vaginales. Se trata de una posición íntima en la que él está arriba y ella abajo, lo que hace que el contacto cara a cara sea un factor determinante para garantizar una experiencia mucho más cercana.

4. 'Echa el freno'

Otra opción es echar el freno. Cuando la penetración es demasiado rápida, exagerada o brusca tiende a entrar más aire en la vagina. Usar la cantidad justa de lubricante puede ayudar a que haga menos rozamientos y, por tanto, evitar que este aire suene al salir.

Posturas sexuales que provocan gases vaginales

Algunas mujeres coinciden en que cuando practican la postura "el perrito" suelen notar de manera más frecuente estos gases vaginales, tanto en el momento de llevarlo a cabo como cuando la vagina cambia de posición o se relaja.

Por otro lado, otras se quejan de los gases provocados cuando la mujer coloca las piernas sobre los hombros de su amante, que está mirándole frente a frente.

