Higiene íntima: Si lavas tu zona vaginal de esta forma, jamás tendrás problemas

Algunos hábitos de higiene podrían alterar nuestra flora vaginal y perjudicar nuestra salud íntima. Por ello, un especialista nos explica qué productos debemos dejar de usar las mujeres y de qué forma realizar un correcto lavado vaginal.

Alberto Tejada, en su edición especial para diario Trome, explicó que la flora vaginal se compone por millones de bacterias que tienen como principal misión proteger la vagina de posibles infecciones. Para no alterarla, es necesario:

1. No usar jabones perfumados: Recuérdalo siempre. Una gran opción son los jabones de glicerina o los específicos para la higiene íntima. Los jabones perfumados pueden provocar irritación, picazón o contener astringentes que tienen mucha soda cáustica que mata la flora vaginal.



2. Lavarse de adelante hacia atrás: Esto es muy importante. Si haces lo contrario, arrastrarás gérmenes del ano a tu vagina, y alterarás la flora vaginal.



3. Usar ropa interior de algodón y blanca: Evita usar ropa íntima sintética y de colores. Opta por las de algodón. Esta fibra textil tiene un entramado que deja pasar el aire, por lo que tu zona vaginal estará más ventilada, y no producirá calor.

4. No lavarse dentro de la vagina: No seas muy obsesiva con la higiene de tu zona íntima. Si te lavas dentro, acabarás con la flora vaginal. Es decir, eliminarás todas esas bacterias que mantienen el equilibro natural de tu zona vaginal.



5. No usar bidé ni tina: No es recomendable usar una tina a la hora de lavarnos la zona íntima, pues los gérmenes del ano podrían llegar al periné y entrar a la vagina, lo cual podría terminar en una infección urinaria.

