Cosas que tu pareja quiere escuchar de tus labios

Nuestra pareja quiere escuchar, de vez en cuando, frases que lo hagan sentir único y pueda fortalecer la relación. Esto, por supuesto, ayudará a que se cree un mejor vínculo y conexión. Tienes que darle ese toque distinto y especial para marcar la diferencia, de manera que, jamás pueda olvidarte.

Tiene que salir de tus labios las mejores palabras y frases con un matiz ideal para que sienta que está con la mejor persona y no tenga dudas de que su relación es la mejor.

Frases para nuestra pareja

No solo es un "te amo" o un "te quiero" sino también un "te deseo o tengo ganas de ti".

1-. "Me encantas demasiado" y también puedes subirle un poco el volumen a "me pones demasiado". Una buena conversación tiene que ir con un ritmo ascendente de menos a más intensidad.

2-. "Gracias por todo lo que me das", no solo agradece los detalle que te da sino también su amor, cariño, tiempo, etc. Que sienta que valoras sus esfuerzos.

3-. "Estoy orgullosa de ti, te admiro". No hay nada mejor que tener a una pareja que aplauda y reconozca nuestras virtudes y talentos.

4-. "Te amo, tal cual eres". El amor involucra aceptar tal cual es la otra persona sin querer cambiarlo.

Conexión con tu pareja a través de los ojos

La mirada entre la pareja y tú cumple un rol muy importante, pues esta permite que ambos se compenetren fuertemente y generen un vínculo único. Además eso también les brinda seguridad a ambos.

Procura que cuando le digas alguna palabra o frase a tu pareja sea mirándolo a los ojos.