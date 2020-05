Actitudes que pueden matar un momento de pasión

Existen algunas actitudes que podrían matar la pasión del momento. Si estás a punto de tener sexo con tu pareja o la persona que te gusta entonces ni se te ocurra hacer alguna de estas cosas o de pronto la calentura se irá como si recibieran un balde de agua fría.

Aunque ambos sientan muchas ganas, hay detalles que pueden arruinar tu momento y tiene que ver con tu actitud. Puede pasar en hombre y en mujeres y tiene que ver con su inseguridad personal.

¿Qué puede arruinar el deseo sexual?

Cuando alguien se siente menos o no le gusta alguna parte de su cuerpo y lo hace notar. Lo dice como si el momento del sexo fuera el indicado cuando en realidad no lo es. Lo mismo ocurre al revés es decir cuando tu pareja se queja de ti o tú de él por algún detalle que no te guste. Esto podría afectar no solo el momento sino también su autoestima.

Las relaciones, sobre todo, jóvenes deben comunicarse y estar de acuerdo en el cuidado que van a llevar, por ello, deben conversarlo siempre. Está mal que alguno de los dos se niegue a hablar del tema cuando es de suma importancia.

¡Mala higiene o cuidado personal! Definitivamente, este punto es muy importante, ya que, es vergonzoso sentir el mal olor de alguien, su sudor o mal aliento. Esto es lo que más rápido puede matar las ganas.

Nunca uses el sexo como una herramienta de chantaje hacia tu pareja. Algunas mujeres utilizan el acto sexual para que sus parejas hagan lo que ellas dicen.

¿Cómo evitar distraerte durante el sexo?

Ignora los pendientes del trabajo, problemas familiares, etc. En ese momento solo son ustedes dos; tú y tu pareja. No finjas que tienes orgasmo o lo estás disfrutando. Mejor enfócate en lo que estás viviendo y disfruta del placer.

Para evitar que pienses en otras cosas y vivir con pasión el momento es importante que ambos conversen sobre lo que les gusta o las fantasías sexuales que tienen.