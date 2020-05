Esto es lo que no debes hacer a la hora de besar o quedarás como una inexperta

Si no quieres quedar como una inexperta al momento de besar no puedes ignorar estos consejos. Nuestros labios son una parte importante del cuerpo y es mejor tenerlos suaves e hidratados para sorprender a esa persona tan especial.

Volver loco a tu pareja con tus besos apasionados es la mejor opción. Esto ayuda mucho a la relación. Que él no logre olvidar tus besos porque como los tuyos ninguno, pero obviamente para eso no puedes dejar pasar ni el más mínimo detalle o pasarás un momento vergonzoso ¡Más vale prevenir que lamentar!

¿Qué es lo que no debemos hacer cuando besamos?

Jamás choques los dientes con los de él o será un momento totalmente incómodo. A muchas nos ha pasado, pero seguro que eso era antes, cuando a penas y sabíamos dar un pico. Si el tiempo ya ha pasado y consideras que ya tienes experiencia entonces no olvides este detalle.

La nariz también es otro punto clave aquí, pues ocurre mucho que las parejas pueden chocar esta zona y la magia del momento desaparece.

Está bien que ambos se deseen y gusten mucho, pero no exageren en los besos. No hay que llegar a tener los labios demasiado húmedos. Disfrutar el beso no significa que debes quedar empapado.

¿Cuáles son los mejores besos?

En primer lugar, si el beso es que con esa persona que te gusta, pues estás yendo bien, ahora esto debe ser de poco a poco. No tan rápido. Un lugar especial puede ayudar mucho. Los mejores besos se dan con la persona indicada, en el momento especial y de la forma más sensual donde el sentimiento hable a través de esta caricia.

Quienes besan muy rápido puede ser porque desean mucho a esa persona o están muy calientes, pero no necesariamente porque están enamorados. El amor es un sentimiento que también se puede percibir a través de un beso, así que hay que tener mucho cuidado con eso.