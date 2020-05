Signos del Zodiaco: Hombres con los que no deberías tener relaciones sexuales

Hay una lista de signos del zodiaco representados por hombres que no te darán una buena experiencia sexual. Antes de que cometas un error mejor lee la siguiente información ¡Tú eres libre de elegir!

Mientras tú esperas besos, caricias, palabras y movimientos provocadores que te eleven hasta el cielo en el sexo, quizá estos chicos no te lo darán nunca.

Hombres del signo del Zodiaco que son malos en el sexo

Aries: Estos chicos no pensarán en lo que a su pareja le gusta o da placer. Prefieren enfocarse en su propia satisfacción y excitación. Ellos escogen la pose sexual y listo, no dejan que ella lo escoja. Asimismo, son personas muy observadoras, se dejan llevar por lo que ven.

Géminis: Son hombres muy calientes que van botando fuego en cada paso que dan, de tal forma que, van muy rápido. Lamentablemente, son un poco más fríos y no consiguen mezclarse mucho en la relación, por lo que, durante el sexo no establecen mucha química.

Virgo: No sabe cuáles son los puntos más erógenos de la mujer ni dónde están. Se demoran en encontrarlos. No se toma su tiempo para hacer los preliminares y se va directo al acto sexual. Tampoco piensa si su pareja ha lubricado lo suficiente o no.

Sueños sexuales

Según la doctora Jennifer Parker, una de las investigadoras más reconocidas de la Universidad del Oeste de Inglaterra, los sueños sexuales son muy normales y constantes, pero también pueden volverse incómodos cuando tu acompañante en el sueño puede ser un familiar o amigo de tu pareja.

“Soñar que tienes sexo con una persona taboo (como el mejor amigo de tu galán), puede dejar cierto sentimiento de culpa y cuestionándote si realmente te gusta esa persona en la vida real”, afirma la investigadora.

Pero no debes preocuparte ni culparte, no es que tengas sentimientos hacia un extraño o revivas recuerdos del pasado, solo es una reacción de tu subconsciente que trata de estimularte cuando ya no tienes una vida sexual tan activa.