Señales que indican que tu pareja te hace el amor

Cuando un hombre está enamorado te lo demostrará hasta en la cama. Hay señales que indican que tu pareja no te quiere solo para el sexo y es fácil de reconocerlo solo tienes que estar atenta a las señales que él mismo te las dará. Recuerda que todo comunica.

El sexo es un encuentro íntimo que implica la química sexual que puede haber entre dos personas. Sin embargo, si vamos más allá de lo pasional existe también quienes involucran lo emocional y esto sucede cuando están realmente enamorados.

¿Cómo reconocer a un hombre que hace el amor?

La parte emocional aquí es muy importante, y si está enamorado, resaltará más que su lado de calentura. Tener sexo es algo mecánico, son pasos que se dan y ya. Pero si hay un amor de por medio, las cosas se van dando en un panorama distinto y eso es algo que las mujeres podemos sentir. Nuestro sexto sentido nos ayuda.

Si está involucrado en la más de lo normal, piensa en ti, en lo que te gusta o no. Si te dedica tiempo y avanza cuidando no solo de él sino también de ti es porque hay un sentimiento de por medio.

Un hombre enamorado besa más, lo desea sí o sí. Busca tus labios y no puede dejar de hacerlo. No pierde esas ganas. Los que no lo están no piensan en besar mucho, no les hace falta.

Te mira a los ojos mientras durante el acto sexual. Busca tus ojos y te admira. Por más que pueda mirar a otro punto, prefiere hacer lo posible por permanecer en tu mirada en cuanto pueda.

¿Por qué hay que hacer el amor?

Porque cuando hacemos el amor nuestro cuerpo libera endorfinas que permiten que nos sintamos placenteras. También aparece la dopamina, quien se encarga de calmar el dolor y el estrés. Esto ayudará a que te sientas más feliz y relajada.

MIRAR TAMBIÉN: Reglas inteligentes para tener sexo seguro

Nuestro estado anímico se ve beneficiado. El cuerpo trabaja distinto cuando se siente alegre y liberado.