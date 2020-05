¿Cómo tener sexo virtual de manera segura y no poner en peligro tu intimidad?

Desde que empezó la cuarentena, muchos han recurrido a tener sexo virtual o cibersexo con sus parejas o cualquier persona, por lo que, a pesar de las ganas de pasar un momento de placer sean normales es necesario seguir paso a paso estos consejos para no correr peligro con esta modalidad. Te recomiendo que cuides tu intimidad para evitar peligros.

Debido a la gran demanda de usuarios que ingresan a apps o sitios webs para iniciar un chat 'hot' con alguien, muchos hackers han aparecido para peligrar y aprovechar de la situación. Antes de activar tu cámara y mostrarte tal cual eres ten cuidado.

Cuidados al momento de tener sexo virtual

En primer lugar, tus contraseñas no las compartas con nadie y asegúrate que sea un nombre o números que sean fácil de recordar por ti, pero no simple, osea que no cualquiera pueda reconocerla. El típico "i,1,3,4" es muy común y básico. Une fechas, nombres, etc.

La información que tengas en tu computadora debe ser actualizada, del mismo modo, con el celular. Aunque no lo creas, debes descargar siempre la última versión

Es recomendable que si vas a ingresar a un sitio con gente desconocida uses un usuario inventado. No compartas tus datos. Que no sea tu propio perfil.

¿Qué plataforma no debes usar para tener cibersexo?

Ni Zoom ni Skype y mucho menos Google Hangouts debes usarlo para fines sexuales. Esto no es para este tipo de contenido erótico. Aquí puedes tener un espacio de trabajo y para obtener comunicación con tus amigos en un tono normal.

Es mucho mejor usar el celular que la computadora o laptop. Hay gente que buscar generar virus a los ordenadores. En el caso del móvil, este viene con una configuración que cuida mucho tu seguridad e intimidad.