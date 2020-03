¿Soy infiel si coqueteo?

Existe un dilema fundamental: ¿coquetear es infidelidad? Algunos creen que sí, otros que no, pero lo que es seguro es que grandes verdades puede revelar.

Por un lado, no es como si alguien hiciera algo físico que se pueda interpretar como infidelidad, o sea, es nada. Sin embargo, existen límites y una cuestión muy importante llamada respeto, que no se debe quebrantar ante nada.

Entonces, ¿se podría considerar como una infidelidad? Es imposible dar un rotundo “sí” o “no”, puesto que no conocemos las intenciones detrás de cada quien. Para tratar de encontrarle sentido a la cuestión, te presentamos la perspectiva de diez expertos de la materia.

La intención es lo que cuenta

“Alguien podría ser simplemente una persona muy extrovertida y amigable con los demás, pero no desea llevar una relación con alguien fuera de su pareja. Sin embargo, alguien más podría estar tratando de sentir hasta dónde pueden llegar para llamar la atención de otra persona, cuánto pueden salirse con la suya, o qué nivel de conexión pueden alcanzar con otra persona” - Michele Croyle, MA, LPC.

No es infidelidad, pero es perjudicial para tu relación

“Mientras que coquetear técnicamente no es poner el cuerno, podría verse como una violación de la fidelidad porque estás mostrando interés en otra persona. La sola idea de mirar fuera de la relación y actuar de acuerdo con ella, incluso con moderación, puede ser vista como perjudicial por tu compañero” - Rabino Sholomo Slatkin, MS, LCPC.

Todo depende de las parejas

“Cada pareja es diferente y tendrá ideas diferentes sobre lo que está bien y lo que no está bien en las relaciones. En las relaciones saludables, las parejas establecen y se adhieren a límites claros y consistentes en torno a muchos comportamientos, incluyendo el coqueteo” - Natalia Mica, MED, LPC.

Depende de las expectativas que tengo de la relación

“Coquetear puede percibirse absolutamente como una traición, pero depende de las reglas y expectativas de la relación. Algunas parejas no ven el coqueteo como infidelidad porque no representa una amenaza para la infraestructura de la relación y no rompe ninguna de las reglas de la relación; otros ven el coqueteo como problemático e irrespetuoso” - Tiffany C. Brown, PsyD, MA, CAMS-II.

Debemos ser conscientes

“No, coquetear no es ser infiel. Algunas personas son naturalmente carismáticas o simplemente disfrutan coquetear sabiendo que no pasará nada. Sin embargo, trabajo con los clientes para ayudarlos a distinguir entre comportamientos que se consideran engaños y comportamientos que rompen la confianza” – Anita A. Cilipala, LMFT.

El coqueteo comprueba tu atractivo

“El coqueteo es una forma saludable de comprobar que sigues siendo atractivo para los demás, incluso cuando realmente no estás tratando de atraerlos. Sin embargo, no alentaría demasiado el coqueteo en presencia de tu pareja. No es una competencia y no debería ser amenazante. Todos sabemos cuando tenemos buenas intenciones de diversión que cruzan la línea. Si te dan ganas de cruzar la línea, retrocede y corrige” - Ingrid Stgare, coach de relaciones.

No es infidelidad, pero la dinámica es la misma

“Aunque el coqueteo no puede considerarse oficialmente infidelidad, la misma dinámica puede estar en la raíz del coqueteo y el engaño. Si te encuentras coqueteando con alguien que no es tu pareja, pregúntate a ti mismo ¿De qué estoy huyendo? ¿Qué es lo que me gusta de coquetear? Tal vez sea atención, tal vez sea respeto, tal vez sea admiración” - Christie Tcharkhoutian, EdD, MA, MFT.

Si no lo haces delante de tu pareja, no lo hagas cuando no esté allí

“Creo que el error más grandees que el engaño tiene que ser físico, ese no es el caso. Puede ser emocional y puede ser coqueteando. Cuando abres una puerta para ser coqueto, esto puede permitir que entre la oportunidad de ser infiel físicamente” – Sophia Redd, PhD, NCC.

Si el coqueteo es secreto o rompe los límites de la relación

“En la terapia de pareja, definimos infidelidad como algo secreto que rompe los límites de la relación primaria. Si la pareja se siente cómoda con el coqueteo y puede hacerlo sin sentirse amenazado, entonces ciertamente no es infidelidad. Sin embargo, si uno de los dos no se siente cómodo con el otro coqueteando, entonces ciertamente es una violación de la seguridad en la relación” – Ebru Halper, LPC, NCC.

La mayoría de las personas se sentirán amenazadas por el coqueteo de su pareja

“Aunque el término infidelidad generalmente se asocia con comportamientos más explícitos como tener relaciones sexuales con otra persona o tener una aventura emocional, la mayoría de las parejas en una relación íntima comprometida se sentirán amenazadas por el coqueteo de su pareja. A nadie le va bien en una relación donde no sienten que vengan primero en los ojos de su pareja” Gabrielle Usatynski, MA, LPC.