Polémico reto viral en Tik Tok enfurece a muchas mujeres

“Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes?”, es el audio que se está convirtiendo en viral en Tik Tok. Ya que consiste en grabar la reacción de una mujer luego de escuchar a la supuesta “amante” de su esposo. El “challenge” ha generado una gran polémica en varios países como México, Estados Unidos, España, entre otros.

Tras el polémico audio de WhatsApp, las parejas de estos sujetos tienen a reaccionar de distintas maneras.

Como podrás apreciar en las imágenes, que recopila varios videos publicados en TikTok, las mujeres que son víctimas de esta polémica broma tienen diversas reacciones al escuchar el audio de WhatsApp. Algunas se enojan y golpean a sus parejas, otras se ríen o se ponen serias, etc.

El polémico reto viral que se ha vuelto tendencia en TikTok ha dividido a los usuarios en las redes sociales. A algunos les parece gracioso ver las reacciones de las mujeres al escuchar el mensaje de WhatsApp, mientras que otros consideran que este challenge es de mal gusto.

“No me parece gracioso bromear de esa forma”, “Si no tienes suficiente confianza con tu pareja no deberías hacerlo”, “Ojalá esta moda viral de TikTok termine pronto, como las otras”, estos son algunos de los comentarios que los usuarios en las redes sociales hicieron en este video.