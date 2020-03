¿Por qué las mujeres maduras no son amigas de sus ex?

Cuando una relación llega a su fin, a veces no nos sentimos ni bien ni mal. Pues creemos que, pese a ya no tener un vínculo amoroso, mantendremos contacto con quien nos profesó amor. Simplemente no nos resulta complicado que todo continúe apropiadamente.

De hecho, una encuesta hecha por NBC reveló que 48 por ciento de las personas quedaría en términos de amistad después de terminar con sus parejas, y otra hecha por la Universidad de Oakland afirmó que la confianza y el sentimentalismo son las razones principales por las cuales mantendrían en su vida a su ex.

No obstante, la psicóloga y autora Nina Antwood advierte que quedar como amigos de nuestros ex puede ser perjudicial, a tal punto de que nos impida crecer emocionalmente. La explicación sería que no nos permitimos sufrir la pérdida completa y sólo suavizamos la ruptura.

Por ello, las mujeres que se consideran maduras tratan de evitar cualquier pensamiento ilógico, por lo que evitan volver a tener contacto con una ex pareja. Y estas son sus razones.

Saben cerrar ciclos

Si cree que, si no cierras un ciclo correctamente, esa persona vaga durante mucho tiempo en tu cabeza, y no sueltas la idea de que quizás no todo ha terminado, especialmente cuando se mantiene a un ex como amigo. Siempre existirá ese pensamiento de “quizá”.

Las personas maduras cierran el ciclo porque saben que esa es la única forma de estar seguras y tranquilas que ese vínculo terminó, concluyó y caducó.

No temen quedarse solas

Según un estudio de la Universidad de Oakland, las personas en primerio se mantienen cerca de sus ex por el sentimentalismo pues es una forma de mitigar el golpe. Aquellos que saben que deben sentir un impacto fuerte no tienen miedo de quedarse solos de un momento a otro. Recuerda que la madurez siempre te permitirá abrir los ojos a la realidad.

Lo consideran innecesario

Está razón se alza como la principal y muy importante. Mantener contacto con tu ex no te aportará nada nuevo a esa relación ya expirada. Más bien, lo único que hará es recordar aquello que una vez existió, pero no llegó a funcionar, es decir, un fracaso.

Sí tienes bien en claro que ese es el final, no pensarás ni un instante en mantener a esa persona en su vida, ya que saben que el tiempo juntos terminó.

Para evitar incomodidades

Las personas maduras saben que mantener a su ex en su vida puede causar distintos problemas, no solo con potenciales parejas futuras, sino también en su misma conexión. Encontrarse y ver que cada quien tiene una nueva relación también puede resultar incómodo, además de que cualquier tipo de plática normal no se sentirá igual.