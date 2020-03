Cómo tener sexo placentero pero muy romántico

El sexo debe tener de todo. Divertido, salvaje, erótico y altamente romántico a la vez, solo hay que saber hacerlo. Y si crees que no lo consigues de esa manera, es porque no es tu prioridad.

Pero no te preocupes, pues no existe problema que no venga con una solución. Seguro no estás teniendo mal sexo, solo que has dejado el cariño de lado, o quizá tu pareja de turno no lograr sacar toda tu ternura para llegar a tener relaciones altamente cargadas de amor y placer.

Y llegar a ese clímax no es nada complicada. Aquí te dejamos algunos tips para llegar a tener el sexo más romántico.

Movimiento lento, muy lento

Muchas veces se confunde el “sexo divertido” con un coito rápido, salvaje y lleno de adrenalina. Pero se olvidan que, para conseguir una atmosfera romántica, y de gran placer, es tomarse su debido tiempo, desde disfrutar con los ojos cada centímetro de piel, hasta tocar y palpar suavemente cada centímetro de piel.

Sí con tus manos empiezas a recorrer, con mucha calma, el cuerpo de tu pareja, sentirás como se estremece mientras tus dedos continúan su camino. Además, el juego previo es fundamental. Diviértanse con una buena sesión de besos, solo así harán crecer la sensación de romance y complicidad entre los dos.

Masajes previos

Un buen masaje también te ayudará a conocer a tu pareja. Es una manera muy romántica de crear cercanía. Mucho más aún si compran aceites con aromas, o algunos juguetes sexuales para emplearlos en pareja. Trata de buscar el placer en tu pareja, pero no de manera sensual, sino sensorial, eso siempre entabla un puente de comunicación inquebrantable.

Hablen de sus fantasías

No solo se centren en satisfacer su lado carnal. También cuiden lo mental y la imaginación. Hablen de qué les gustaría hacer, cómo les gustaría ver al otro vestido. Sin temor, deben describir todos los escenarios con lujo de detalle, para que eso lleve a tener sexo de una manera más cercana y romántica.

Qué el cariño nunca acabe

Después del sexo, no sigue solo ponerse la ropa. Tras la faena sexual, quiéranse, conversen y abrácense. Que no dejen de llover los besos, inclusive si quedaron exhaustos, pueden dormir en cucharita. Procuren que este momento juntos no se trate sólo de lo sexual, sino de algo mucho más profundo. Disfruten la compañía uno del otro.