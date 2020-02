Por qué mereces a un hombre que ya haya superado a su ex

Tú, wapa, necesitas estar con alguien que este seguro de sí mismo y de lo que quiere. Mereces a un hombre que ya haya superado su anterior noviazgo y lo tenga sepultado bajo sendos kilos de tierra. Así de directas y claras deben estar las cosas.

Tú bien sabes que no necesitas a un tipo que duda a quien amar. Porque solo conseguirá dejarte alborotada y con el corazón latiendo a mil por ahora, para nada. Pero, si ya pasaste por ese suceso, piensa en positivo: lo tuviste, él fue tuyo, y gracias a él entendiste que no quieres pasar por lo mismo nunca más.

Recuerda que los errores nunca están de más. Todo en la vida te dejará algo y, por más que no sepas si una de tus decisiones te llevará por un buen o mal camino, ten la certeza que estás a punto de aprender una gran lección de vida, que quizá te lleve a mejores situaciones y te haga conocer grandes personas que necesitabas encontrar.

Wapa, tú te mereces a un hombre que no solo quiera estar a tu lado las noches de copas y rumba, sino uno que también te acompañe los domingos por la tarde. Te mereces a un amor que no hable de sus ex amores, que ya los tenga olvidados. Y que no se asuste de verte triste, que no recuerde a su ex por tus gestos o acciones. Necesitas una pareja que, por puro gusto, te abrace, te bese sinceramente y que no tema a enamorarse porque tú, seguramente, tampoco le temes al compromiso, porque las cosas para ti van enserio.

No necesitas a un tipo inestable y lleno de dudas, que le siga temiendo al compromiso por fantasmas del pasado. Lo que te hace falta es un hombre que, aunque tenga esos miedos, no tema estar contigo y sea valiente, pues lo mereces.

Pero ten presente que tu media naranja, la real y verdadera, puede que no llegue mañana, ni pasado mañana, o ni siquiera en semanas o meses. Él llegará cuando tenga que hacerlo, porque recuerda que un gran amor no se busca, pero solo se encuentra.