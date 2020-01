Manual de emergencia ante llamada inesperada de tu ex

Es un día común y corriente, todo trascurre con normalidad, te asomas por la venta y las aves endulzan con su canto, mientras tú te sientes libre en tu habitación cual flor en la pradera, piensas que todo está en su lugar. Sin embargo, en medio de la paz y tranquilidad que sientes contigo misma suena tu celular y entra la llamada de él, tu ex pareja.

El mismo por el que lloraste más de una vez, generó borracheras interminables y todas tus amigas odian a rabiar, vuelve y sobre todo cuando se le da la gana.

El celular continúa timbrando, piensas y analizas que hacer, tu mundo reconstruido tras la ruptura está a poco de volver a venirse abajo, pero tu respiras una tres veces y te preguntas: ¿por qué su llamada me perturba tanto?

Si es que no sabes que hacer, antes de contestar cualquier cosa, aquí te mostramos las razones por las que te está llamando y lo que deberías hacer.

Si te llama en la madrugada

Si es que tu ex pareja te llama o mensaje en la madrugada es porque claramente ha salido a juerguear. Luego de empinar el codo a no poder más, se acordó de ti. No vayas a pensar que te ha extrañado, ni por una milésima de segundo. Solo lo hace para reforzar su ego. En conclusión, quiere un mensaje de respuesta para saber que siempre “estarás allí a su merced”. La persona que te extraña no necesita alcohol en su cuerpo para revelarte todos sus sentimientos, y si es cara a cara mucho mejor.

Te escribe cuando estás saliendo con alguien más

Todo aquel que tenga o haya tenido relación de algún tipo contigo sabe cuando estás saliendo con alguien, es de conocimiento público. Entonces… ¿por qué te escribe? Se podrían entablar varias hipótesis, la que salta de evidente es que no quiere perderte como opción, pero no como pareja, sino como su segunda opción. Si no quieres ser la opción 2 y quieres ser la titular ya sabes que hacer al recibir este tipo de mensaje: Bloquear y eliminar.

Te escribe por redes

De pronto te llega una notificación de Facebook o Instagram y es tu ex pareja. Como no quieres parecer loca o psicópata le respondes inofensivamente y es allí donde te das cuenta que ya llevan más de 10 minutos conversando por una red social. ¿Por qué pasa esto? Porque tiene miedo de hablarte directamente al Whatsapp y quiere “tantear” el terreno y ver en qué estado estás para actuar.

Si te sientes identificada con lo escrito en esta nota, entonces lo primero que tienes que hacer es no engañarte a ti misma, no agregarle carga emocional a este tipo de mensaje y, lo principal, saber qué quieres tú para tu vida.