Presidente Sagasti: "Soy un hombre de ciencia y seré uno de los primeros en vacunarme"

El presidente Francisco Sagasti Hochhausler comunicó en conferencia de prensa el último martes que las vacunas contra la COVID-19 llegarán al país en febrero y marzo de 2021.

"Está en plena ejecución para que llegue en la fecha anunciada (...) iniciaremos el proceso de vacunación en febrero", mencionó el mandatario Sagasti en su mensaje a la Nación.

Asimismo, Sagasti Hochhausler aseguró que la vacuna contra el coronavirus es la única opción para combatir la enfermedad durante la segunda ola de contagios.

"Voy a poner el hombro para demostrarles que la vacuna es la única alternativa que tenemos para ganarle a la COVID-19. Soy un hombre de ciencia, creo en los avances de la humanidad y seré uno de los primeros en vacunarme", aseveró.

Del mismo modo, Francisco Sagasti indicó que el Gobierno coordina con la empresa de Sinopharm para el envío de medio millón de dosis de vacuna contra el coronavirus en febrero y otro medio millón en marzo.

Medidas de prevención contra COVID-19

"No debemos estar en la calle sin mascarilla, evitemos salir si no es indispensable, mantengamos la distancia de al menos un metro y medio con personas que no viven con nosotros, lavémonos las manos frecuentemente, mantengamos la ventilación de las áreas donde estamos y evitemos aglomeraciones", remarcó.