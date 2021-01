Epidemiólogo pide a presidente Sagasti informarse por científicos sobre la COVID-19

El médico epidemiólogo Antonio Quispe se mostró preocupado el último lunes por las medidas que el Estado ha tomado para confrontar la COVID-19 y aconsejó a Franciso Sagasti asesorarse por científicos para una frenar de manera eficaz la enfermedad viral en plena segunda ola.

Asimismo, el doctor Quispe advirtió que si el Gobierno de Sagasti no toma acciones a tiempo, el pico de la segunda ola de coronavirus se extenderá con más víctimas mortales por más tiempo, incluso más de lo que prevé el Ministerio de Salud (Minsa).

"El presidente (Francisco Sagasti) tiene que asesorarse, tiene que tener científicos que lo asesoren directamente y que le adviertan estas cosas con los mismo datos del Ministerio de Salud, los datos están ahí, todos los indicadores están en rojo (...) toda la comunidad científica está diciendo ahora 'por favor, Gobierno, reacciona' y el Gobierno está 'ah, mira dentro de 15 días. ¿Cuándo se cumplen los 15 días?'", señaló el epidemiólogo a RPP Noticias.

Cuarentena estricta

Del mismo modo, el experto recomendó al Gobierno tomar en cuenta las lecciones que dejó la primera ola de contagios por COVID-19 en el Perú.

"¿De dónde vienen las lecciones? de Alemania, Inglaterra y Canadá, ¿quiénes respondieron mejor? Alemania y Canadá, ¿qué tienen en común los tres? Aplicaron cuarentenas estrictas, no estoy hablando de lo que hicimos en la primera ola, que no fue una cuarentena estricta. Esa cuarentena estricta ya probó ser eficaz con esta variante super contagiadora, esos tres países han quebrado sus curvas y están controlando sus casos", agregó.

La ciudadanía debe ser consciente de la gravedad de la segunda ola y comprender que no estamos enfrentando la misma COVID-19, ya que este virus no se compara al que vino de Wuhan: "este bicho es super contagiador".

"El Ministerio de Salud está desempoderado, ¿por qué? porque el Gobierno no lo empodera, el ministro de Economía cree que sabe más de salud que la ministra de Salud (...) hay que empoderar al Ministerio de Salud para que haga su trabajo, en la medida que no hagamos eso y el Gobierno no actúe tomando decisiones basadas en evidencias, vamos a meter la pata y evitar salvarle la vida a más peruanos", puntualizó el Dr. Quispe.