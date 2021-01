Médico que luchó contra la nueva cepa de la COVID-19: "Sentí que la muerte me acariciaba"

Miguel Casañ es un médico de 61 años que se contagió de coronavirus y fue ingresado a la UCI. Desde aquel lugar, publicó un video en el que narra su experiencia y la de su familia, quienes también se contagiaron de la mortal enfermedad.

"Soy médico y entiendo lo que tengo", se le oye decir al hombre que trabaja como anestesista en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, España. "Esto es una enfermedad del demonio y hay que luchar contra ella con todas las fuerzas", continuó el galeno.

Del mismo modo, envió un mensaje para que la población reflexione lo que está sucediendo actualmente a causa de esta pandemia, además de que tomen las medidas recomendadas por las autoridades. "Sean prudentes, guardad las distancias. No se relajen", exhortó.

También, aseguró que había contraído la cepa inglesa, que es "mucho más agresiva y contagiosa" que la anterior. "Esto va ir a más si no lo paramos entre todos, si la gente no toma conciencia", advierte.

"Yo pensaba nunca que me iba a contagiar, he guardado las distancias, he guardado las normas, pero este bicho es muy malo", confiesa el médico que, según sus declaraciones, es diabético e hipertenso.

Desgarradora confesión de médico



En diálogo con Antena 3, Casañ reveló que no fue el único de su familia que se contagió con el nuevo coronavirus. "Nos contagiamos toda la familia por una hija mía que es enfermera", detalló.

"Fue terrible, porque no daba la cara. Cinco Pruebas de proteína C Reactiva (PCR) negativas, con fiebre. El virus vino a por nosotros, nosotros respetamos las medidas de seguridad", acotó el galeno.

"Sentí que la muerte me acariciaba. No esperaba que se diera esta difusión, esto era para un pequeño grupo de oración, pero es cierto, sientes la muerte, pero estaba tranquilo, lo único que me importaba era que no me había podido despedir de mis hijos y decirles esas cosas que tienes en mente. Yo los animo a que esas muestras de cariño no las guarden", finalizó.