¿Qué alimentos son ricos en hierro para prevenir la anemia?

La anemia es una enfermedad que afecta al 40% de niños y niñas menores de tres años de edad en nuestro país. En el marco del Día Mundial de la Alimentación que se celebra cada 16 de octubre, te recordamos que el hierro es un mineral importante para mantener un buen nivel de hemoglobina en la sangre y ayudará a vencer este mal.

En ese sentido, te compartimos una lista de superalimentos ricos en hierro para incluir en tus comidas saludables. Estos alimentos tienen nutrientes y son buenos para prevenir o tratar la anemia, además tienen otros beneficios para la salud. ¡Toma nota!

1. Aguaymanto

En su composición destaca su alto contenido de minerales como hierro, calcio y fósforo, así como de vitaminas A, B y C, que optimizan el funcionamiento de los diversos órganos y aumentan las defensas frente a infecciones.

Beneficios del aguaymanto para la salud

El consumo de aguaymanto aumenta la producción de glóbulos rojos, por lo que es idóneo para prevenir y combatir la anemia y la desnutrición. También, ayuda a tratar con éxito procesos asmáticos, sinusitis y otras alergias.

Este superalimento como antioxidante, protege a las células de los radicales libres, por lo que retarda el envejecimiento y ayuda a cicatrizar heridas. Asimismo, corrige el desempeño de las funciones cardiovasculares y funciona como un tranquilizante natural.

Otro de los beneficios para la salud que contiene el aguaymanto, es aliviar el estrés, combatir la hipertensión arterial, la ansiedad y estabilizar el nivel de la glucosa, por lo que puede ser consumido por las personas con diabetes. Igualmente, ayuda a prevenir el cáncer del estómago, colon y del intestino.

2. Cocona

Es una fruta amazónica que contiene minerales como hierro, calcio y fósforo, así como vitaminas B5 y C, además de aportar fibra que favorece el buen funcionamiento del sistema inmune y de diversos órganos.

Asimismo, posee vitaminas fundamentales para una buena nutrición como A o caroteno, vitamina C, tiamina y riboflavina que pertenecen al complejo B.

Beneficios de la cocona para la salud

Del mismo modo, combate de la anemia, el consumo de cocona es perfecto para reducir los niveles de colesterol malo y de glucosa, por lo que ayuda a prevenir problemas cardiovasculares y diabetes. Por último, favorece la buena digestión por su buen aporte de fibra alimenticia y evita los problemas gastrointestinales.

3. Carne de cuy

Un delicioso alimento de excelente sabor e infaltable en las festividades regionales, la carne de cuy se encumbra como un superalimento de alto nivel proteico, bajo en grasa, colesterol de buena calidad, minerales y vitaminas.

Según el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), la carne de cuy contiene más proteína que otras carnes.

Entre los minerales identificados en la carne de cuy destacan el calcio (29 miligramos), fósforo (29 mg), zinc (1.57 mg) y hierro (1.9 mg). La carne de cuy posee vitaminas como la Tiamina (0.06 mg), Riboflavina (0.14 mg) y la Niacina (6.50 mg); mientras que su aporte de energía alcanza las 96 kilocalorías (Kcal).

4. Pijuayo

Es otro fruto peruano cuyo potencial aún no ha sido suficientemente aprovechado. Crece en palmeras en racimos abundantes y su pulpa contiene hierro, calcio, fósforo y magnesio, minerales fundamentales para tener buenos niveles de hemoglobina y evitar la anemia, así como favorecer el buen funcionamiento de los sistemas circulatorio, nervioso, digestivo y óseo.

Recuerda que posee vitaminas A, C y E, fibra y almidón que lo convierten en un alimento fortificante y equilibrado, ideal para una alimentación balanceada y nutritiva.

Beneficios del pijuayo para la salud

Del mismo modo, aporta ácidos grasos como omega 3 y 6, esenciales para la nutrición, crecimiento, desarrollo hormonal y controlar el nivel de colesterol en sangre.

5. Algarrobo

Este superalimento, que crece de forma silvestre en la costa norte, principalmente en la región Piura, contiene minerales como hierro, calcio, magnesio, selenio, yodo y zinc, así como vitaminas A y del complejo B (B1, B2, B3, B6, y ácido fólico) y ácidos grasos.

Beneficios del algarrobo para la salud

Se recomienda consumido especialmente en la niñez, durante el embarazo y la lactancia, dado que estimula la generación de leche materna. Al ser un poderoso antioxidante y energizante, se aconseja su consumo en deportistas y favorece la concentración mental.

El algarrobo es beneficioso para las personas que sufren de problemas gastrointestinales. La infusión de sus hojas es diurética y antidiarreica, además de mejorar las afecciones bronquiales.

6. Espárrago

Es una hortaliza que contiene cantidades considerables de minerales como hierro, fluor, cobre, manganeso, yodo y zinc, fundamentales para combatir la anemia y mejorar la circulación de la sangre.

También, aporta vitaminas B1 (tiamina), B6, C y fibra. No olvides que es bajo en grasa, debido a que no contiene colesterol y por ello no aporta calorías.

Beneficios del espárrago para la salud

Su consumo brinda fluidez al sistema urinario y ayudar a prevenir los nacimientos prematuros, regulando la formación de células nerviosas embrionarias y fetales. Este superalimento regula el estreñimiento y previene la aparición del cáncer de colon, además de impedir el crecimiento de las células cancerígenas de la leucemia.

7. Maca

Este superalimento peruano es una fuente de minerales biodisponibles como el hierro, azufre, bismuto, calcio, cobre, estaño, fósforo, magnesio, manganeso, potasio, sodio, selenio, silicio, yodo y zinc, ideal para combatir la anemia y la desnutrición, así como para la formación de huesos y producción de hormonas.

Beneficios de la maca para la salud

Este alimento contiene vitaminas del grupo B como B1 y B2, que brindan energía; vitamina C que ayuda a absorver el hierro y prevenir el cáncer, a mantener los niveles óptimos de colesterol, retardar el envejecimiento y mantener el corazón y el sistema circulatorio sanos. Por último, posee vitamina E que ayuda a proteger la piel y el sistema endocrino.

Su consumo ayuda a recomponer el equilibrio mental y físico. Cabe destacar que, ayuda a reducir el estrés y el cansancio, proporcionando energía y claridad mental.

8. Papa

El tubérculo peruano que salvó del hambre al mundo es una excelente fuente de minerales como hierro, cobre, fósforo, magnesio, manganeso y potasio, nutrientes fundamentales para combatir la anemia y la desnutrición.

La papa es baja en calorías y provee de fibra y vitaminas del complejo B (B3, B5, B6, B12), por lo que es importante para el buen funcionamiento de diversos órganos y fortalecer el sistema inmunológico.

9. Quinua

El grano sagrado de los incas conocido como quinoa posee un alto valor nutritivo, dado que aporta proteínas, ácidos grasos insaturados y minerales como el hierro que ayuda a combatir la anemia y la desnutrición.

Beneficios de la quinua para la salud

Por su alto contenido de fibra, superior al 6 % del peso del grano, este superalimento andino favorece el tránsito intestinal, estimula el desarrollo de bacterias benéficas para el organismo y ayuda a prevenir el cáncer de colon. Es un alimento libre de gluten, apropiado para los celiacos.

10. Anchoveta

La anchoveta es el pescado estrella del mar peruano y su carne magra contiene nutrientes que ayudan a combatir la anemia y la desnutrición. Es una fuente de antioxidantes, como las vitaminas A y E que facilitan el óptimo desarrollo de huesos y dientes, así como tener una piel sana y un buen sistema endocrino.

Beneficios de la anchoveta para la salud

Al contener ácidos grasos como omega 3 y 6, ayuda a proteger el sistema cardiovascular, aumenta la producción de glóbulos rojos y favorece la correcta coagulación de la sangre. Ten en cuenta que fortalece el sistema inmunológico para evitar enfermedades infectocontagiosas.

Wapa, estos son algunos de los ricos superalimentos oriundos del Perú, cuyo consumo frecuente favorece la alimentación saludable, a la prevención de la anemia y diversos padecimientos.