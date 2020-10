¿Una visita al dentista podría detectar a un asintomático de COVID-19?

En el Perú, más de 851 mil personas fueron diagnosticadas con coronavirus y muchos de ellos pertenecen al grupo de asintomáticos. Asimismo, existen varios tipos de pruebas de descarte para detectar la enfermedad viral.

En ese sentido, el Dr. Jesús Ochoa Zavaleta, cirujano dentista de las Clínicas Multident, reveló que los dentistas podrían dar con los pacientes asintomáticos de coronavirus cuando van a una consulta dental.

"En la formación médica que tienen los odontólogos, nos permite el diagnóstico preliminar o presuntivo de diferentes enfermedades. Desde la edad media, los médicos hacían abrir la boca y sacar la lengua a los pacientes hasta el día de hoy, entonces es posible presumir algunas enfermedades en el organismo", explicó el doctor Ochoa.

"En este caso en la COVID-19, existen algunas sintomatologías, algunos signos y síntomas que nos pueden hacer a los odontólogos presumir una enfermedad como el coronavirus", agregó.

¿Cuáles son los signos de asintomáticos de coronavirus?

Asimismo, el especialista en Salud bucal mencionó que van desde los labios hasta los pilares de las amígdalas, y la úvula (campana) que son la parte que limita la cavidad bucal.

"En primer lugar, hay un sarpullido que se nota presente en los pacientes con COVID-19, este sarpullido en boca, en tejidos orales como las encías molares, paladar blando o duro, puede ser un signo. Sin embargo, tenemos otro que es la pérdida del sabor", manifestó el médico Jesús Ochoa.

"Muchas veces decimos que tiene buen paladar o está perdiendo los sabores porque tiene buen paladar, la sensibilidad que se transforma en percepción de los sabores es la lengua (dulce, salado, amargo). También, hay un hormigueo".

"Y ahí es uno de los síntomas que tienen los pacientes que no tienen sintomatología respiratoria, que no tienen afección pulmonar. Estos son los tres síntomas y signos más comunes que podrían ser detectados por un odontólogo", remarcó.

¿Qué medidas pueden tomar los asintomáticos?

Por otro lado, el cirujano dentista peruano mencionó que para disminuir la carga viral en boca se deben utilizar los enjuagues. "Hay una línea de enjuagues bucales de algunas marcas y ustedes pueden solicitar un enjuague que contenga cloruro de cetilpiridinio. Las características de este producto se describió en investigaciones publicadas del SARS y del MERS, que son virus familiares del COVID en 2012".

"Estos enjuagues no van a eliminar la COVID-19 ni controlarlo, van a disminuir la carga viral, es decir van a reducir la posibilidad de contagio. Estamos hablando de posibilidades, no hay nada absoluto, tengamos muy claro en cuanto a este virus, no hay nada absoluto todavía", finalizó.