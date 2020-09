¿Cuándo cambiar el cepillo de dientes? Especialista explica

Durante la pandemia por el coronavirus, estamos viviendo un momento en el que todo esfuerzo por cuidar nuestra salud es importante. Más aún cuando se trata de la boca, una de las principales puertas de entrada a nuestro organismo a todo tipo de gérmenes y bacterias.

El cepillo dental que utilizamos para mantener limpios y sanos nuestros dientes y encías, paradójicamente puede albergar una impresionante variedad de microorganismos y perjudicarnos.

¿Te has puesto a pensar que para limpiar tus dientes tienes que ingresar en tu boca un instrumento o cepillo expuesto al aire húmedo?

Este es el lugar donde habitualmente lo colocamos y en ocasiones está en contacto con otros cepillos que han pasado también por otras bocas, que por muy familiares que sean, no dejan de ser diferentes de la tuya. Entonces, consciente de esto, ¿cada cuánto tiempo cambias tu cepillo de dientes?

En esta ocasión, el Dr. Jesús Ochoa Zavaleta, cirujano dentista de las Clínicas Multident, recomienda que no hay que esperar a que el cepillo se desgaste, pues llegado a este punto es posible que la acumulación de bacterias en él sea excesivo.

"Es importante cambiar de cepillo de dientes cada 3 meses o después de un resfrío o un proceso gripal, ya que luego de varias semanas de uso tu cepillo no solo estará muy contaminado, sino que las cerdas se habrán desgastado, aunque tú creas que no, porque a simple vista no lo puedas notar”. revela el especialista Ochoa.

Asimismo, Jesús Ochoa señala que estas cerdas dañadas harán que tu cepillado sea deficiente. Por eso, el límite máximo de uso debe ser tres meses, incluso pudiera ser menos tiempo si has pasado por un resfrío o un proceso de coronavirus. En esos casos, deberás desechar el cepillo viejo y abrir uno nuevo, de manera necesaria.

En algunos casos, hay personas que tienden a cepillarse con fuerza los dientes dañando más el cepillo, en ese caso el cambio se hace necesario-

¿Qué riesgos hay si no cambiamos de cepillo?

El especialista indica que de no hacerlo podríamos estar propensos a infecciones causadas por los hongos y bacterias que se acumulan y permanecen en las cerdas del cepillo.

Por ello, para lograr un cepillado correcto se debe cambiar la escobilla con el fin de evitar su envejecimiento y deformación, así como la mencionada contaminación bacteriana.

Puede que no recuerdes mucho cuándo empezaste a usarlo o te dé pereza cambiarlo ya que, a simple vista, parece que puede durar un poco más, y de esa manera solemos alargar su vida útil.

Sin embargo, Ochoa insiste en la necesidad de descartar el cepillo de dientes a los 3 meses tanto por el desgaste que ya tiene y por la carga bacterial que acumula el cepillo y que puede ser perjudicial para la salud oral.

¿Y si tu costumbre es cepillarte los dientes dos veces al día en lugar de tres? ¿Podemos alargar la vida útil de la escobilla dental? Las cerdas durarán así más tiempo. Sin embargo, igual acumulan bacterias.

"Un cepillo desgastado podría causarte enfermedades periodontales producidas por los microorganismos presentes en él”, advierte Ochoa Zavaleta.

Desinfecta tu cepillo de dientes

Recuerda que existen diversos estudios que han comprobado que es posible reducir la carga microbiana de los cepillos al dejarlos sumergidos por 10 a 30 minutos en un enjuague bucal en base a gluconato de clorhexidina 0,12% o cualquier otro y en peróxido de hidrógeno al 3% conocido como agua oxigenada.

Recomendaciones para cambiar cepillo dental

Tenga en cuenta estas recomendaciones del odontólogo para determinar cuándo es el momento indicado de cambiar tu cepillo de dientes:

• Cuando las cerdas están torcidas o aplastadas y han perdido firmeza

• Cuando una parte de las cerdas están rotas

• Cuando una parte del cabezal o el mango está deteriorado

Estos consejos son válidos para todo tipo de cepillos, sin embargo actualmente existe una ventaja ya que cada vez más modelos, sobre todo los cabezales de los cepillos eléctricos, vienen con un sistema de aviso, por ejemplo, cuando es momento de reemplazarlos las cerdas cambian de color.

¿Qué debemos evitar?

• Evita que el cepillo de dientes conviva con el resto de cepillos de la casa

• Nunca laves tus dientes con el cepillo de otra persona, ya que las bacterias son invisibles a la vista y el roce puede contaminarlas

• No coloques el cepillo de dientes sobre una fuente de calor como un radiador

• Baja la tapa del inodoro cuando jales la cadena, evitando así que las bacterias se dispersen (estudios han revelado que estas llegan a alcanzar largas distancias)

• Estas sugerencias no aumentarán la vida útil de tu cepillo de dientes pero sí reducirán la cantidad de gérmenes que se acumulen en él