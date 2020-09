Convocan a mil voluntarios más para ensayos clínicos en la UPCH

Con la finalidad de continuar con los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna inactivada del laboratorio chino Sinopharm, el Centro de Estudios Clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) invita a participar a un grupo adicional de 1,000 voluntarios.

Según un comunicado, el equipo de investigadores de la UPCH y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) indicó que esta nueva convocatoria estará disponible mañana 30 de setiembre, a partir de las 20.00 horas, en la página web (AQUÍ).

¿Dónde participar para ensayos clínicos en Perú?

En este portal web encontrarán un enlace con color rojo con la indicación “Deseo participar” que conducirá a un formulario de registro y que se cerrará automáticamente tras la inscripción de los primeros 1,000 voluntarios.

En los días siguientes, el equipo de estudio contactará vía telefónica a los voluntarios que se registren, quienes deberán confirmar el mensaje de validación que les será enviado a sus correos electrónicos.

Luego de verificar sus datos y confirmar que son elegibles para participar, se coordinará con ellos el día y la hora en que acudirán al Centro de Estudios de la UPCH.

¿Cuáles son los requisitos para los ensayos clínicos?

Personas sanas mayores de 18 años, que no hayan tenido coronavirus ni haber sido asintomáticos (que tuvo el padecimiento pero no hizo síntomas). También, no deben tener enfermedades graves como tuberculosis.

Sin embargo, las personas con hipertensión, diabetes o males cardiacos pueden ser voluntarios, siempre y cuando estén muy bien controlados.

El equipo de investigadores de ambas universidades reitera que voluntarios deberán seguir manteniendo las medidas de prevención y distanciamiento social correspondientes.

A todos los voluntarios se les aplicará dos dosis con 3 o 4 semanas de separación entre una y otra. La aplicación será intramuscular en el hombro. Cabe mencionar que, el científico peruano Germán Málaga señaló que no se dará ningún pago económico a los participantes en el ensayo clínico.

