¿Cómo eliminar la placa blanca de la lengua? Dr. Jesús Ochoa explica

Una lengua sana debe tener un color entre rosado y rojizo, con una fina capa de sarro, que es una secreción que proviene del estómago, y debe poder moverse con libertad y no estar ni demasiado seca ni demasiado húmeda. Incluso el cambio de tonalidad de este órgano puede ser indicativo de problemas en el estómago u otras enfermedades.

El cirujano dentista de las Clínicas Multident, Jesús Ochoa, explica que las bacterias, células muertas y restos de comida que se alojan entre las papilas agrandadas y, algunas veces inflamadas de la lengua, pueden provocar que luzca una apariencia blanca.

Asimismo, el color blanco puede estar acompañado por un sabor amargo y sensación de pastosidad. Aunque este aspecto puede resultar alarmante, suele ser inofensivo y temporal. Sin embargo, en algunas ocasiones, podrían ser un signo de una infección o hasta una lesión precancerosa.

Existen determinadas situaciones que pueden provocar con mayor facilidad la aparición de manchas blancas en la lengua.

El experto manifestó que entre las causas que ocasionan este malestar están: la mala higiene oral, la boca seca, deshidratación, fumar u otro uso oral del tabaco, consumo excesivo de alcohol, respiración por la boca, dieta baja en fibra, consumo de alimentos blandos o triturados o si la persona ha tenido o tiene fiebre.

Por ello, para mantener el equilibrio y la salud de nuestra boca es muy importante practicar a diario una buena higiene bucal.

El Dr. Jesús Ochoa indica que si nuestra lengua muestra un color blanquecino, quiere decir que sufrimos un trastorno bucal que hay que diagnosticar y tratar. Así que recomienda para disminuir esta placa blanca una buena higiene bucal que incluya a la lengua.

"Basta con frotarla suavemente con un cepillo de dientes humedecido en un colutorio o enjuague, por lo menos 3 veces al día, para mantener el efecto antiviral. En caso que la mancha blanca se despegue y desaparezca al frotar, se descarta que sea un hongo bucal”, detalla.

Si el paciente observa que con el tiempo la molestia no mejora, entonces podría ocurrir que el sistema inmune de esa persona no está funcionando bien. Otro signo de alarma a tomar en cuenta es el cambio de color de la lengua acompañado de dolor.

Recomendaciones para una boca sana

Recuerda que es importante seguir estas recomendaciones que brinda el especialista para mantener la boca saludable:

1. Utilizar un cepillo de dientes suave para lavarse los dientes.

2. Comprar una pasta de dientes que no sea fuerte para evitar que la lengua se irrite. Es decir, que entre sus ingredientes no incluya laurilsulfato de sodio. En caso de que utilice un enjuague bucal, asegúrese que no contenga alcohol.

3. Cepillar la lengua con un raspador para quitar la capa blanca. Hágalo suavemente, de atrás hacia adelante, para retirar las bacterias y los restos que se depositan en la lengua. De preferencia elija un cepillo que tenga en la cabeza, una superficie especial de forma anatómica para limpiar la lengua.

4. Usar cañita para tomar bebidas frías.

Wapa, el doctor Ochoa aconseja evitar el alcohol y los cigarrillos, así como los alimentos picantes, salados, ácidos o la comida muy caliente porque pueden irritar la lengua.

Video relacionado a formas de contagio de coronavirus