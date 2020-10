¿Qué exámenes hacer para prevenir el cáncer de mama?

El cáncer es un problema de salud pública en el Perú y diversas partes del mundo. En el marco del mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la Lic. Catya López Ampuero, obstetra y coordinadora del Centro de Excelencia en Prevención de Cáncer mencionó en exclusiva a Wapa.pe que este tipo de cáncer se volvió la primera causa de fallecidos en nuestro país.

"El cáncer de mama se convirtió en la principal causa de muerte en mujeres a partir de 2018, reporte realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), informándonos que la cifra es cada vez mayor y que la cifra del cáncer de mama pasaba en la primera causa de muerte, seguida del cuello uterino", explicó la especialista López.

Asimismo, la obstetra de La Liga contra el Cáncer señaló que la población peruana no tiene cultura de prevención, poniéndolo en desventaja contra la lucha contra este padecimiento.

"No estamos acostumbrados a hacernos un chequeo una vez al año, las personas acuden a un especialista cuando presentan síntomas. Sin embargo, la sintomatología del cáncer se puede presentar cuando está avanzado y eso es lo que queremos evitar", exhortó.

Predicciones de cáncer en Perú

Del mismo modo, la experta pide a la gente que se realice sus chequeos preventivos. "No esperes sentir molestias porque el cáncer es una enfermedad silenciosa, va a presentar síntomas en sus etapas finales y el 85% se diagnostican en etapas avanzadas en Perú", agregó.

"Al año se detectan 66 mil casos y fallecen 33 mil personas por cáncer, estas cifras lo tenemos reportadas sin la pandemia. La difícil situación que nos ha tocado vivir este año también hace que las estadísticas del cáncer también cambien a nivel mundial y el Perú no es ajeno a esto".

"Ahora se ha dado prioridad a los pacientes con COVID-19 y el resto de programas, dentro de ellos, el control de cáncer y tratamientos oncológicos se ha visto afectado, lo que va a ocasionar que la cifras se incrementen hasta 70 mil casos y 40 mil fallecidos al año".

Factores de riesgo del cáncer de mama

Del mismo modo, indicó que es importante identificar factores de riesgo en la salud para poder cambiarlos a tiempo. Por ejemplo: el consumo de tabaco, alcohol, sobrepeso, obesidad, exposición a la radiación solar.

"Estos son factores de riesgo, pero también hay otros que no lo vamos a poder reducir o cambiar como el sexo, la edad, antecedentes personales, la primera regla, un factor para el cáncer de mama influye es si empezó la menstruación antes de los 12 años, si mi menopausia que es la última regla es pasado los 55 años, si usé métodos anticonceptivos hormonales más de 10 años es otro factor de riesgo", añadió.

Cáncer de mama en varones

También, el 2% de la población masculina hace cáncer de mama y es importante que se realicen un chequeo integral anualmente, aseveró Catya López.

¿Qué exámenes hacer para prevenir el cáncer de mama?

"Estamos en el mes rosa, buscamos reducir altas tasas en mujeres más jóvenes para ello debemos mantener el peso adecuado, buena alimentación, realizando actividad física y como parte de este estilo de vida saludable debemos realizarnos un chequeo preventivo comenzando por autoexamen de mamas", remarcó

Exámenes para mujeres desde 20 años

1. Autoexamen de mama

Es un método sencillo de exploración de las mamas que permite detectar algún cambio, bultos o hinchazones anormales. Deben realizarlo cada mes a partir de los 20 años, después de 6 a 10 días de la menstruación. Es importante señalar que el autoexamen no reemplaza la inspección médica ni la mamografía.

"Este autoexamen no va a reducir el cáncer. No significa que si me autoexamino no me va a dar cáncer, si es que haces la enfermedad, va a hacer detectada a tiempo debido a que aprendes a conocer la estructura de la mama", aconsejó López.

2. Examen clínico de mama

Es la exploración y revisión de los senos realizadas por un especialista, sin la utilización de instrumentos. Este examen permite inspeccionar y palpar para detectar anormalidades. Este examen clínico debe ser realizado por un profesional a todas las mujeres desde los 20 años, por lo menos una vez al año.

Exámenes para personas desde 40 años a más

3. Mamografía

Es método de diagnóstico más seguro para la detección temprana del cáncer de mama que debe realizarse desde los 40 años. Sin embargo, si el paciente tiene antecedentes familiares con la enfermedad, se recomienda realizarlo a partir de los 35 años por lo menos 1 vez al año. "A más años de edad, más riesgo de cáncer de mama", reveló.

4. Ecografía mamaria

Método de diagnóstico por imágenes complementario que permite diferenciar lesiones quísticas y sólidas. Debe ser utilizado en mujeres a partir de 40 años de edad. Pero si se tiene incidencia familiar se recomienda realizarlo desde los 35 años.

Exámenes para hombres

Finalmente, la especialista en Obstetricia, Lic. Catya López, manifiesta que los varones también deben realizarse sus chequeos de prevención, especialmente si hay familiares con este padecimiento.

1. Examen clínico de mama

Este examen permite inspeccionar y palpar para detectar anormalidades. Esta evaluación clínica debe ser realizado por un profesional a todos los varones desde los 20 años, por lo menos una vez al año.

2. Mamografía desde 40 años

Es método de diagnóstico más seguro para la detección temprana del cáncer de mama que debe realizarse desde los 40 años. Sin embargo, si el paciente tiene antecedentes familiares con la enfermedad, se recomienda realizarlo a partir de los 35 años por lo menos 1 vez al año.

Cabe mencionar que del 18 al 25 de octubre se llevará a cabo la Carrera y Caminata Avon virtual 2020 en beneficio de La Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer para generar conciencia sobre el cáncer de mama.