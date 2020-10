Dr. Elmer Huerta asegura que tratamiento que recibe Donald Trump afectará su salud mental

El Dr. Elmer Huerta muestra su preocupación por la salud mental del presidente de EE.UU., Donald Trump, ya que la dexametasona que le fue administrada al mandatario en su tratamiento contra la COVID-19 puede causar euforia y trastornos siquiátricos como parte de los efectos secundarios.

"Me parece que no ha tenido esta enfermedad severa, eso es lo que trato de decir. Su médico le ha puesto un tratamiento para que no se complique. La parte de salud mental es importante y eso es lo que quiero explicar", indicó inicialmente el especialista en salud pública.

Especialista en salud pública hizo hincapié en el peligro que pueden correr las personas que han sido tratados con la dexametasona, sobre todo al escuchar las polémicas declaraciones de la primera autoridad de Estados Unidos.

"De 5 a 18 % de los pacientes que recibieron corticosteroides, y la dexametasona es un fuerte corticosteroide, desarrollan euforia, manías y trastornos psiquiátricos de tipo psicóticos", precisó el Dr. Elmer Huerta, haciendo alusión al comportamiento de Donald Trump.

"El hecho de subir, quitarse la mascarilla, omnipotente, posar, ofendiendo a 210 mil deudos, diciendo que no se preocupen por la enfermedad (..) Todo eso habla de un estado de euforia y de manía, que probablemente sea un efecto secundario de la dexametasona", finalizó el especialista en salud pública.

No solo a Donald Trump se le ha visto salir frente a cámaras sin mascarilla; sin ir muy lejos, en Perú, el presidente Martín Vizcarra también fue captado sin cubrebocas, y, a diferencia de la primera autoridad de EE.UU., el mandatario local si exhorta a la población en tomar las medidas respectivas en la lucha contra el nuevo coronavirus.