Digemid aconseja no usar alcohol de 96 grados para desinfectar las manos

Durante la pandemia del coronavirus en nuestro país, la Dirección General de Medicamentos, Insumo y Drogas (Digemid) denegó el uso de alcohol etílico de 96 grados para la higiene y desinfección de las manos a través de un comunicado.

Asimismo, el órgano del Ministerio de Salud (Minsa) pidió a las boticas, farmacias, centros comerciales y a las personas en general a no usar ni aconsejar este producto para la antisepsia de las manos.

¿Por qué no se recomienda el uso del alcohol de 96 grados para la desinfección de las manos?

"Es más concentrado, pero menos efectivo para la higiene y antisepsia de las manos, debido a que provoca gran deshidratación en las células de los microorganismos de manera que impide su penetración", se lee en el documento de Digemid.

Además, el documento afirma que el alcohol de 96 grados no está sujeto a registro sanitario o notificación sanitaria brindada por la institución, por lo tanto no hay garantía que cuente con los estándares de calidad y pureza para el uso de la higiene de las manos.

Del mismo modo, Roselly Robles, especialista de Digemid reveló en Tv Perú que el alcohol de 96 grados tiene un efecto muy bajo para la desinfección de las manos por su alta concentración. Así que, aconsejó el uso del alcohol de 70 grados con el fin de prevenir el coronavirus.

"El alcohol de 96 grados es más concentrado, pero es menos efectivo para la higiene. Este alcohol va a evaporarse con mucha facilidad por lo tanto el tiempo de contacto con los gérmenes que se necesita va ser mucho menor. Además, el alcohol puede producir resequedad en la piel", detalló la experta.

Recomendaciones contra la COVID-19

Finalmente, Robles recomendó el uso de alcohol en gel o medicinal como medida de prevención contra el coronavirus y que deben utilizarse en sitios donde no sea posible lavarse las manos con agua y jabón. No olvides no tocarte la boca, la nariz ni los ojos.

