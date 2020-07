Ciro Maguiña: "En Lima no estamos bien, el brote no ha terminado" [VIDEO]

La COVID-19 en nuestro país sigue causando dolor en miles de familias. Luego de Piura, Tumbes y Loreto, Arequipa es calificada como una de las regiones con el foco de la pandemia del coronavirus.

En una reciente entrevista para TV Perú, el doctor Ciro Maguiña se solidarizó con sus colegas de esa región y explicó cuál es la realidad actual de la enfermedad.

"No es posible que se vuelva a repetir lo de Loreto, el norte que colapsaron, la misma historia de hace 2 meses (...) En Lima no estamos bien, Lima a vuelto a subir los casos y nos preocupa. Ojalá que no sea de manera sostenida. Hay mucha preocupación del gremio médico", manifestó el doctor.

En otro momento, el vicedecano del Colegio Médico del Perú lamentó el clamor popular sobre el impacto del nuevo coronavirus.

"Todos los días en salud: desgracias, molestias, preocupación, ese es nuestro medio informe", expresó Ciro Maguiña, quién además adelantó que tiene pendiente una reunión con la titular de salud.

Finalmente, el médico aclaró que no es adecuado hablar de rebrote, porque la pademia no se ha controlado en Perú.

"Rebrote es cuando concluye un brote, este brote no ha concluido (...) Depende del comportamiento de la población. Por lo tanto, no es correcto hablar de rebrote", explicó el especialista en salud.