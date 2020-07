Ciro Maguiña sobre la COVID-19: "Si la gente no colabora, tendremos un sálvese quien pueda"

“El tema de los hospitales es dramático”, así catalogó Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, sobre la problemática que se continúa viviendo en los nosocomios debido a la cifra de personas contagiadas del nuevo coronavirus que siguen aumentando con el pasar de los días.

Las declaraciones del infectólogo tienen como objetivo generar conciencia en las personas y así evitar su presencia en las calles hasta que lleguemos a la meseta. Sin embargo, la ciudadanía continúa haciendo caso omiso a las medidas establecidas por el Gobierno y alimentando las posibilidades de que, a finales de agosto, la cantidad de fallecidos sobrepase las 30 mil víctimas.

“El caso de estas publicaciones (estudio de la Universidad de Oxford) revela lo que ya se sabe en el mundo, no solamente en el Perú. Su registro en caso de fallecidos se da porque no todos mueren en los hospitales, muchos mueren en sus casas, otros mueren sin diagnostico porque la prueba ayuda en 40 o 70% y muchos mueren por enfermedades que no son covid”, explicó el especialista.

No estamos en un juego

Por otro lado, Ciro Maguiña reconoció que, hace algunas semanas, la cantidad de casos en el país estuvo bajando de manera lenta debido a la gran presencia de personas en las calles tras el fin del confinamiento social obligatorio.

“Hay que señalar que la ola que en Perú estuvo descendiendo hasta hace tres semanas se ha estabilizado y preocupa porque no hemos llegado todavía a bajar totalmente la llamada meseta. Puede esta ola grande que tiende a detenerse vuelva a hacer otra ola por estas medidas de bioseguridad que la gente que hemos llegado a buen camino”, detalló el infectólogo a UCI Noticias.

“Pero vayamos a ver el Perú: Arequipa, Lima, Huancayo y Cajamarca, que bajó la guardia. Salvo Loreto y Lambayeque, el resto del país está en una situación crítica y eso no ha terminado. Si la gente sigue pensando que estamos en una nueva etapa de salir y hacer más cosas, va a pagar factura”, agregó el vicedecano del Colegio Médico del Perú.

La COVID-19, un enemigo a vencer

Ciro Maguiña también hizo un llamado a las autoridades para que solucionen los más pronto posible los problemas que enfrentan los pacientes internados en los hospitales del país, donde la gran mayoría carece de implementos para contrarrestar la enfermedad.

“El tema de los hospitales es dramático porque faltan medicamentos, oxigeno, entre otras cosas. Faltan muchas cosas y eso causa muerte y dolor porque eso no ha terminado. Si la gente no colabora eso se va a agravar y vamos a tener un colapso total donde habrá un sálvese quien pueda en los hospitales”.