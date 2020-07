¿Cómo aliviar dolores musculares y estrés ocasionados por el teletrabajo? Sigue estos consejos

Durante el estado de emergencia nacional, miles de peruanos se encuentran laborando desde sus casas. En algunas ocasiones las largas jornadas de teletrabajo generan dolores musculares y estrés, ya que estar sentados frente a la computadora o una laptop causa problemas en la salud.

Para ello, la Dra. Karina Artica Aguirre, jefa del servicio de medicina física y rehabilitación del hospital Dos de Mayo, brindó algunas recomendaciones en una entrevista al portal Andina para que esta modalidad de empleo sea reconfortante y no una tortura para la creatividad.

Asimismo, la doctora Artica Aguirre reveló que si antes de la pandemia un 80% de la población tiene en algún momento de su vida problemas lumbares, hoy las contracturas al cuello, espalda y columna incrementaron.

Recomendaciones para evitar problemas de salud por teletrabajo

En este sentido, la especialista manifestó que la persona no debe permanecer mucho tiempo sentada. Es recomendable que se pare, camine o estire brazos cada 20 o 45 minutos. “Mientras la persona está sentada es fundamental que tenga una buena postura”, agregó.

Para eso, la Dra. Artica indicó que la mesa debe estar a una altura que le permita a la persona apoyar sus brazos para que los codos puedan colocarse en ángulo de 90 grados, y las piernas también. Así se evitan contracturas musculares.

“Si además se combina con la ejecución de actividades domésticas, hacer ejercicios, se lograrán posiciones que no afectarán la columna que es donde se concentran los dolores. Por eso NO hay que trabajar en la cama, no es lo ideal”, detalló la doctora del hospital Dos de Mayo.

Cuidado con la columna

La doctora Artica Aguirre señaló que, para cuidar la columna, es mejor usar una silla giratoria para mover el tronco en bloque.

Cabe mencionar que, si se elige otro tipo de silla, esta debe ser dura, tener respaldar alto para colocar una almohadilla en la zona lumbar y soportes para apoyar los brazos.