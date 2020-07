¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias este invierno? Neumólogo explica

El invierno en Perú empezó el pasado 22 de junio, la población debe tomar algunas medidas de prevención ante las temperaturas bajas, ya que la aparición de enfermedades respiratorias causadas por algunos virus no solo afectan a adultos mayores y niños.

Si te preguntas cómo evitar infecciones respiratorias este invierno en medio de pandemia por COVID-19, aquí te dejamos algunas respuestas.

Para ello, el médico neumólogo Jorge Saravia Vergara de la Clínica Internacional reveló en exclusiva a Wapa.pe algunas recomendaciones ante el frío que azota la ciudad en invierno. ¡Toma nota!

Asimismo, el Dr. Jorge Saravia explicó que la gripe, el resfriado y el coronavirus son virus contagiosos que atacan el sistema respiratorio y su forma de contraerlo se da a través de los fluidos que emiten las personas al toser, estornudar, tocar superficies contaminadas y hablar.

10 Consejos para prevenir enfermedades respiratorias en invierno

1. Las personas de todas las edades deberían vacunarse contra la influenza.

2. El lavado de manos permanente. Esto va a evitar los contagios como la COVID-19.

3. Evitar agarrarse la cara, si es que antes no se han lavado las manos con agua y jabón.

4. Mantener abiertas las ventanas en el trabajo o en casa para una mejor circulación del aire.

5. Evitar sitios cerrados cuando hay personas con enfermedades respiratorias, especialmente esta recomendación la deben tomar los ancianos y niños.

"Siempre les digo a mis pacientes, si hay una persona enferma no vayamos a visitarlo, si sabes que una persona está mal o resfriada, es mejor no ir", aseveró el galeno.

6. Elevar el sistema inmunólogico en invierno es importante.

7. Hacer ejercicios cuatro veces a la semana como mínimo 30 minutos al día. "Recuerden que bailar también es un deporte si lo hacemos de manera rutinaria", agregó.

8. Evitar salir a correr o hacer ejercicios al aire libre cuando está garuando o lloviznando, pues se contraen más rápido los resfriados.

9. Tener una alimentación sana. Se debe incluir frutas y verduras.

10. Consumir alimentos que tengan vitamina C y antioxidantes como prevención de enfermedades.

Uso de alcohol en gel

Del mismo modo, el Dr. Saravia Vergara recomendó a las personas que salen a hacer sus pagos al banco, compras al mercado, entre otras actividades, deben usar el alcohol en gel para evitar males como el coronavirus.

"Deben usarlo cuando han tenido contacto con algo que te puede contaminar. Por ejemplo, si pago algo, luego me echo el gel. Cada vez que brindes o recibes algo, se debe aplicar alcohol en gel", indicó el doctor Jorge.

El neumólogo aconseja a NO utilizar el papel toalla o higiénico para secarse las manos luego de usar alcohol en gel y tener en mente volver a utilizar este líquido. "No lo hagan, si piensan que pueden usar el alcohol en gel para lavarse las manos, no lo hagan, es algo horroroso. Es mejor esperar que seque bien", finalizó.

¿Qué es un coronavirus?

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).