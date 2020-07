¿Cuáles son las consecuencias de usar la mascarilla durante mucho tiempo? [VIDEO]

El médico epidemiólogo Elmer Huerta aclaró una gran duda de las personas que volvieron a sus centros de trabajo y tienen que usar la mascarilla por prevención contra el coronavirus. La pregunta fue: ¿Cuáles son las consecuencias de usar el tapabocas durante muchas horas?

Para ello, el doctor Elmer Huerta explicó en Sanamente de América Noticias que existen varios tipos de mascarillas que se utilizan para evitar la COVID-19 como los respiradores, las quirúrgicas y las de tela.

"Están las que se llaman respiradores, las que son usadas por el personal de salud, ahí están la N95, KN95; las mascarillas regulares quirúrgicas, y las de telas que usamos en la vida común", señaló el galeno.

Asimismo, el médico peruano Elmer Huerta detalló que las mascarillas como la N95 y la KN95 generan ciertos problemas en la salud de las personas.

"Hay estudios que indican que los que usan la N95 y KN95 por muchas horas sí pueden tener problemas pero son leves, no alteran la función cerebral, pero si se han detectado cambios en los niveles de oxígeno y de CO2, porque estos respiradores son muy pegaditos a la cara y no permiten un pasaje de aire por los costados. Mientras, que las de tela no son herméticas, en estas no hay mayor problema en que las usen", advirtió el Dr. Huerta.

Del mismo modo, el experto recomendó a la población que se quiten la mascarillas cada cierto tiempo para que la piel respire. También, dijo que estas prendas pueden afectar la dermis y provocar acné.

"La piel está que se remoja con la humedad y eso puede ocasionar infección local. Entonces, no es mala idea que de rato en rato, unos cinco minutos, se lo quiten, que se airee un poco para que evapore y no la tengan todo el tiempo puesta", finalizó el doctor Huerta.

¿Qué es el coronavirus?

Son una amplia familia de virus que se encuentran tanto ‎en animales como en humanos. Algunos infectan al ser humano y se ‎sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común ‎hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de ‎Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

¿Qué es la COVID‑19?

Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.