Conoce cómo quedó el cuerpo de un atleta que estaba fornido tras enfermarse de coronavirus

Ahmad Ayyad es un valiente hombre de 40 años que combatió el coronavirus en Estado Unidos. Este atleta se salvó de la muerte, sin embargo, quedó con problemas en los pulmones, el corazón y 27 kilos menos.

Cuando este deportista se levantó, estaba confundido, pues no sabía dónde se encontraba y por qué tenía un tubo en la garganta durante 25 días, según el portal Infobae.

“Me desperté y miré mis brazos, mis piernas. Mis músculos habían desaparecido, estaba un poco asustado, ¿dónde están mis piernas? ¿A dónde fueron mis piernas?", contó el sobreviviente de COVID-19.

A pesar que ya han transcurrido más de dos meses, Ahmad Ayyad se siente cansado al momento de usar las escaleras, hablar y manejar su automóvil.

Este señor arrojó positivo al coronavirus el pasado 15 de marzo en el Hospital Sibey Memorial ubicado en WashingtonD.C., Estados Unidos. No obstante, lo cambiaron a otro nosocomio, donde lo pusieron en coma inducido.

Asimismo, los doctores desconocían los motivos de por qué Ayyad era un paciente vulnerable, ya que no tenía enfermedades preexistentes.

"Fue extremadamente emocional. Sabía que estaría en esto completamente solo. Luego, llamé a mi amigo y le dije que recogiera a mi perro. Y eso fue todo. No sabía lo que vendría. No sabía si era la última vez que hablaría con ellos. No sabía si estaba a punto de morir".

"Me preocupa mucho ver a la gente tomar esto a la ligera. Lo conseguí y sobreviví, pero todavía estoy aterrorizado", mencionó el atleta Ayyad a la cadena CNN el último martes.

Cabe mencionar que, Ahmad Ayyad ha ido mejorando y recuperando su figura luego de superar la COVID-19, ya que hace ejercicios a diario.

Finalmente, el valeroso hombre pide a las personas que no tomen en broma esta enfermedad infecciosa, ya que "puede matarte, incluso si crees que eres saludable e inmune a él. No lo eres".