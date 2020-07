BuenasNoticias: Minsa instalará 1,250 puestos para pruebas de coronavirus

El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que el Perú se encuentra preparado para enfrentar un posible rebrote del coronavirus tras el fin de la cuarentena en todo el territorio nacional, a excepción de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

“Estamos preparados para un rebrote. Tenemos en proceso de instalación 1,250 unidades de diagnóstico rápido, que hemos llamado “Puestos COVID”, los cuales estarán ubicados en los establecimientos de salud o cerca de ellos. Es allí donde la gente podrá acceder a que le hagan la prueba de diagnóstico e iniciar su tratamiento inmediatamente”, manifestó Zamora en entrevista con Radio Nacional.

Además, el médico reveló que el sistema de vigilancia epidemiológica de su sector permitirá hacer un diagnóstico temprano y responder ante un eventual brote con medidas de cuarentena focalizada a nivel distrital, provincial, centro de labores o de operaciones.

“Por ejemplo podría ocurrir un brote en un centro con alta concentración de trabajadores, como un centro comercial, una mina o un centro laboral. Hay que estar muy atentos para ver donde está surgiendo un aumento de casos para empezar a diagnosticar. Para eso estamos aumentando la cantidad de diagnóstico molecular en todo el país”.

Asimismo, el galeno comentó que la lucha contra el coronavirus se inició con un solo laboratorio de diagnóstico y ahora se cuenta con 13 en todo el país.

De registraste un rebrote de la infección por COVID-19, anunció que se continuará empleando pruebas rápidas para hacer un diagnóstico veloz y confirmar la cantidad de infectados.

“Para hacer el seguimiento individual tenemos ahora 450, 000 pruebas moleculares que van a ser repartidas en todo el país, ideales para hacer diagnóstico temprano. Las personas que están con fiebre, dolor muscular y vive en una zona de alto contagio por COVID-19 podrán acercarse a las unidades de diagnóstico rápido para hacerse el hisopado y descartar la presencia del virus”.

Atención en clínicas

El ministro Zamora reiteró que todas las clínicas que mantengan un contrato con el Estado, están obligadas a brindar atención de emergencia a pacientes graves por coronavirus. Hasta el momento son 12 las que han firmado un contrato con el Ministerio de Salud: 9 son de Lima y 3 de Huaraz, Arequipa y Trujillo.

Los mecanismos de atención de estos pacientes en estado grave son dos: el paciente llega al establecimiento de salud al cual está adscrito (SIS, Ministerio de Salud o Essalud) y de no existir una cama de UCI será derivado a la clínica con la que se ha firmado el contrato y que tenga una cama UCI libre.

“La otra ruta es yo llego por emergencia a una clínica privada y allí evalúan el grado de gravedad de mi condición. Si no es grave, me derivarán a un hospital público o Essalud para que continúe con mi hospitalización en esos establecimientos. Si fuera grave y no hay tiempo para actuar con una derivación, continuaré en la misma clínica si es que existe un contrato”.

El titular de salud indicó que todos los establecimientos de salud tienen la obligación de tratar a las personas en estado gravedad dentro de las 24 horas, independientemente de la enfermedad que tengan. No solo para COVID-19, eso en virtud de la ley de emergencia.

“En emergencia le harán la evaluación de su condición, si es una condición grave lo que harán es buscar un hospital público o de Essalud con un ventilador mecánico disponible para poder derivarlos. Si no hubiese disponibilidad, continuará su tratamiento en la clínica si esta tiene ventilador mecánico y contrato con el estado”.

Del mismo modo, el experto explicó que en el sector privado existen alrededor de 260 camas UCI y que dentro de poco el estado, que ya posee en este momento 1336 camas de este tipo, implementará 650 unidades de ventilación mecánica, a fin de llegar a las 2, 000 camas proyectadas al inicio de la pandemia.

“Este es un logro de todas las prestadoras como Essalud, Ministerio d salud, la sanidad de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas y también el sector privado. Todos hemos crecido. Empezamos con apenas 100 camas”.

Víctor Zamora adelantó que esta semana se cumplirá la promesa del Presidente de la República de lograr que el Hospital de Ate tenga 100 camas UCI operando a toda su potencia.

Oxígeno medicinal

El ministro señaló que a partir de la publicación del Decreto de Urgencia 066 se ha iniciado la compra de oxígeno, incluso de plantas para Piura, Chimbote, Callao, Moquegua, Arequipa, Ancash, Apurímac, La Libertad, Cusco.

“Estamos comprando además 24 plantas para Loreto, Amazonas, san Martin, Madre de Dios, Puno, Tumbes y Callao. A esto se suma la compra de 3150 concentradores y balones de oxígeno y la donación de la Confiep de 1,300 balones adicionales para ser distribuidos en todo el país”.

Finalmente, el especialista Zamora recordó que es necesario mantener las medidas de distanciamiento físico y uso permanente de mascarillas para evitar nuevos contagios por coronavirus en esta reapertura de actividades, destacando que toda persona mayor de 60 años y menor de 14 años es parte la población vulnerable a esta infección.