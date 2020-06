Médicos peruanos piden suspender el uso de la hidroxicloroquina e ivermectina en pacientes con coronavirus

Un grupo de médicos que firmaron la Carta Abierta al Ministerio de Salud (Minsa) explican sobre los tratamientos de pacientes con COVID-19 en Perú y la falsa expectativa que generan en la población peruana.

Asimismo, Julio Chirinos, médico internista y cardiólogo (Universidad de Pensilvania), Vicente Corrales, médico internista e infectólogo (The Ottawa Hospital) y Germán Málaga, médico internista (Universidad Peruana Cayetano Heredia) advirtieron sobre el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina que utiliza el Minsa para pacientes infectados con el coronavirus.

También, los expertos peruanos señalan que ambos fármacos son recomendados por el Minsa, sin embargo, existen diversos estudios que han comprobado una falta de efectividad.

Luego de haber compartido la Carta Abierta el pasado 17 de junio, el grupo de profesionales no ha obtenido una respuesta, pero no pierden la esperanza en que habrá una conversación con los representantes del Minsa.

“No hay motivos para dar un medicamento que tenga potencial toxicidad y que no cuente con eficacia, de acuerdo a lo que se ha reportado en ensayos clínicos”, mencionó el doctor Chirinos sobre la hidroxicloroquina en una entrevista al diario La República.

Del mismo modo, el doctor Germán Málaga, manifiesta que nadie es experto en COVID-19 debido a que es una enfermedad infecciosa que solo tiene poco tiempo y plantea que en el Perú ha existido una “sobre dimensión de un potencial efecto de los tratamientos y que hasta ahora no se tiene”.

“La polémica surge cuando se dice que esto (la medicina) es una bala de plata contra el coronavirus y lo que genera es un desborde de expectativas. Además, se está viendo un gran número de personas que la toma semanal para prevenir la enfermedad sin presentar síntomas”, agregó el Dr. Germán Málaga.

Además, el galeno mencionó que no se opone al tratamiento de las medicinas, siempre y cuando, esté aprobado en ensayos clínicos y bajo estricta vigilancia epidemiológica que permitan obtener mejores resultados.

Tratamientos contra la COVID-19

Por otro lado, el Dr. Vicente Corrales revela que no todo paciente con coronavirus necesita tratamiento antiviral en específico.

“La mayoría de las personas que dieron positivo al coronavirus SARS-CoV-2 presenta una infección leve y no necesita ningún tipo de intervención”.

"Cuando se pone una excesiva atención en un medicamento como la ivermectina se deja de lado otras opciones que pueden servir como el aislamiento, evitar los contactos y dar seguimiento a los pacientes”, señala el doctor Chirinos desde Pensilvania, en Estados Unidos.

Factor sorpresa

Los especialistas coincidieron en que el “factor sorpresa” con relación al coronavirus ya pasó debido a que diariamente son difundidos estudios realizados en diferentes países que muestran información actualizada.

“El manejo clínico y la comunicación deben ser multidisciplinario a la hora de llevar un mensaje a la población sobre los tratamientos y el origen de la enfermedad”, remarcó Chirinos.

“Cuando decimos que la hidroxicloroquina no funciona, no hacemos referencia a situaciones anecdóticas sino a ensayos clínicos bien hechos; en el caso de la ivermectina no tenemos ningún ensayo bien hecho. Hasta este momento no existen buenos motivos para suponer un beneficio y el balance de riesgo contra beneficio es muy incierto”, finalizó el médico.

