Echarse mentol en las fosas nasales NO previene Ni combate el COVID-19

Los científicos de diferentes partes del mundo vienen trabajando contra el reloj para encontrar la vacuna que ayude a eliminar el coronavirus el cuerpo humano, mientras tanto se viene usando otros tratamientos avalado por los médicos. Sin embargo, en el camino también han aparecido supuestos remedios caseros que evitan o tratan la nueva enfermedad.

Uno de los remedios que se ha vuelto muy popular entre las personas es aplicarse mentol en las fosas nasales porque piensan que de esa forma, evitarán el contagio de COVID-19, ¿será vierto?

Ante ello, el doctor Elmer Huerta explicó a medio local sobre las características del mentol y aclaró que "no hay ninguna prueba de que echarse el mentol te va a proteger".

¿Cuál es la función del mentol?

El mentol es un producto muy usado durante para descongestionar las vías nasales, cuando la nariz está tupida durante un resfrío o gripe. Asimismo, también se usan otros remedios naturales como el eucalipto natural o los productos con mentol vienen siendo usados por muchos años.

"Pero, que sea un escudo, que si me lo pongo no me voy a infectar, de ninguna manera", advirtió el Dr. Huerta en torno al uso que hoy en día le están dando las personas para supuestamente evitar contraer el coronavirus.

Asimismo, es importante recordar que, hasta la fecha, no existe algún tipo de tratamiento que pueda prevenir el contagio con Covid-19. “Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la Covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad”, aclaró la OMS.

“Actualmente no hay vacunas, píldoras, pociones, lociones, pastillas u otros productos recetados o de venta libre disponibles para tratar o curar la enfermedad por coronavirus”, señala la FDA.