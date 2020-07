Infectólogo asegura que la "saliva no mata a la COVID-19" [VIDEO]

Las declaraciones del exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante, sobre el uso de la saliva para el lavado de la manos en plena pandemia por el coronavirus ha generado controversia. Por ello, Wapa se comunicó con un infectólogo para aclarar el tema.

El Dr.Leslie Marcial Soto Arquíñigo, médico Infectólogo- internista- Miembro Titular de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, sostuvo que a la fecha no existe estudio científico que compruebe que la saliva mate al coronavirus.

"La saliva tiene la propiedad de atacar a las bacterias; o sea, funciona como un bactericida. No está demostrado para nada que la saliva pueda matar al coronavirus. No es adecuado promover el uso de la saliva, sabiendo que no está comprobado que esta mate al virus", explicó el especialista del Hospital Cayetano Heredia.

En ese sentido, Leslie Marcial explicó que la saliva contiene dos proteínas que atacan a las bacterias.

"Tiene dos proteínas: la amilasa y la muramidasa o también conocida como la lisozima, las cuales atacan a las bacterias, evitando que estas ataquen el organismo", argumentó.

Finalmente, el infectólogo recomendó seguir el trípode de la salud en esta lucha contra el coronavirus. "El uso de mascarilla, lavado de manos y el aislamiento social. Hay que cuidarse en todo momento, como si todos estuviéramos contagiados con la COVID-19", acotó.

Protector facial útil en UCI

Leslie Marcial dejó en claro que los protectores faciales sin son útiles en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales en el que se trata a pacientes COVID-19, pero no ve que esto tenga el mismo impacto con las personas en las calles.

"El uso de los protectores faciales en las UCI si está determinado que funciona. En el hospital usan un protector y mascarillas, así como los goggles, tipo lentes para nadar, eso si funciona. En la calle no está determinado que funcione, porque la realidad (informalidad) nuestra es diferente a otros países", explicó el infectólogo.