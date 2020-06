Pau Donés y la emotiva anécdota durante su operación de colon [VIDEO]

En 2017, Pau Donés - exvocalista de Jarabe de Palo- generó mucho expectativa al hablar sobre la realidad de la salud pública y privada.

En entrevista para el portal Redacción Médica, el compositor español habló fuerte y claro sobre la atención- a título personal- que ofrece los servicios de salud del Estado. En dicha conversación, el cantante aseguró que no existe "color entre la sanidad pública y privada".

"En la sanidad pública hay profesionales que han tenido la suerte de tratar con muchísimos más enfermos que los de la sanidad privada. La sanidad privada viene a ser más un negocio", se le oye decir a Pau Donés.

En ese sentido, el músico, que falleció de cáncer de colon hoy martes (09), aseguró que los mejores profesionales suelen darse chance de estar por las mañanas en los hospitales del sector público.

"La gran mayoría de profesionales que están en la sanidad privada, sobre todos los más buenos, están en la pública por las mañanas. Los hospitales públicas son los más bien dotados", acotó el fallecido compositor español de 53 años.

En otro momento, el artista recordó cuando fue operado del colón, la misma semana en que otras 50 personas más fueron intervenidos de esa misma cirugía en la sanidad pública.

"A mí me operaron del colón y esa misma semana intervinieron a otras 50 enfermos de colon. No hay ningún hospital privado que opere a 50 tíos en una semana, ni ninguna planta que tenga a 50 tíos acabos de operar, con las enfermeras que los cuidan, con el personal, los asistentes, etc", manifestó.

Como experiencia, Pau Donés aseguró que entre los tipos de salud no existe un color que los una, porque califica a la sanidad privada como un negocio y la pública no.

Tras la muerte del compositor español, diversos cantes y celebridades del entretenimiento lloran su prematura partida. A través de mensajes en redes sociales, elevan sus más sinceros de fraternidad con el exvocalista de Jarabe de Palo.