Batido de manzana y almendras, ideal para quemar la grasa abdominal en verano

La temporada de verano sirve para que las personas opten por cuidar mejor su figura, eso incluye cambiar sus hábitos alimenticios y hacer un poco de ejercicios. Sin embargo, no todos logran cumplir sus objetivos porque no están a gusto con lo que consumen o los resultados no son tan notorios.

Si perteneces a ese círculo y todavía no has encontrado la ‘fórmula’ para deshacerte de esos incómodos rollitos, el batido de manzana y almendras será tu mejor opción este verano.

Tal como indica la página ‘Comprar licuadora’, esta poderosa bebida sirve para eliminar de manera rápida la grasa abdominal que suele ser un verdadero problema para la mayoría de personas.

Aquí te enseñaremos paso a paso el modo correcto de preparar el batido de manzana y almendras para que puedas lucir un vientre plano y lucirlo en algún balneario de la capital.

Prepara un batido de manzana y almendras

Ingredientes

1 manzana (la que más te guste)

Un puñado pequeño de almendras

Una cucharilla de canela en polvo

200ml de leche vegetal o semidesnatada

Preparación

1. Lava y corta la manzana en trozos.

2. Pica las almendras.

3. Añade la manzana y las almendras a la licuadora. Agrega la leche y finalmente el toque de canela.

4. Sirve este batido muy frío y disfrútalo.

Beneficios nutricionales

La manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble que no se absorbe en el intestino; mientras las almendras mantienen los niveles saludables de colesterol y contienen más fibra que cualquier otro fruto seco, aseguran Boyer y Liu, doctores de la Universidad de Cornell.