Esta es la dieta que sigue Adamari López para bajar de peso

Adamari López no dudó en compartir con sus seguidores qué tipo de dieta está siguiendo ahora que forma parte de WW, un reconocido programa para bajar de peso del que además es embajadora. La conductora de Telemundo, está más decidida que nunca y aquí brinda algunos detalles de lo que hace para llegar a su peso ideal.

La conductora del matutino Un nuevo día dispone de 30 puntos diarios –cada alimento tiene asignado una cantidad de puntos determinada– para gastar a lo largo del día, desde el desayuno hasta la cena.

“Puedo comer 30 puntos al día y yo distribuyo esos puntos como quiera”, explicó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje durante una reciente transmisión en vivo que realizó a través de la página de Facebook de Un nuevo día.

Cabe mencionar que dentro de este régimen alimenticio, hay algunos alimentos que no tienen puntos y que por tanto Adamari puede comer sin ninguna restricción.

“El tomate no tiene puntos, la espinaca no tiene puntos, la mayoría de las frutas para mí no tienen puntos o las verduras, así que de eso puedo comer la cantidad que yo quiero y eso me hace sentir satisfecha”, reconoció la pareja de Toni Costa.

Es importante llevar un control y no superar los 30 puntos que tiene asignados diariamente, mientras eso no ocurra, la carismática presentadora puede comer cualquier cosa.

“No me privo de comerme cosas que me gustan y yo creo que esa es la ventaja que me da a mí el poder estar en este programa”, se sinceró. “Por ejemplo, ayer comí arroz al mediodía pero me comí media taza, lo mido, me lo sirvo y lo complemento con alguna verdura. Comí pollo ayer, hay días que como camarones, otro día hice un pescado y así voy haciendo esta dieta”, detalló Adamari López.

¿Cuántos kilos va perdiendo Adamari López?

“No les sé decir todavía exactamente cuántas libras he rebajado, yo podría decirles 5 o 6 libras, hay gente que dice que se me ven más, pero creo que es que también el cuerpo se va deshinchando de muchas cosas que nos comemos. Hay días que yo me veo más gordita a pesar de que he bajado de peso, pero no quiero preocuparme por eso quiero seguir enfocada en alimentarme bien, en hacer ejercicio o hacer cosas que me hagan estar en movimiento”, expresó.

Ejercicios es la clave de Adamari López para complementar su dieta

Precisamente el ejercicio físico es otra parte fundamental en el reto de Adamari López para bajar de peso.

“Ayer me fui a correr bicicleta con Alaïa. Mi meta de esta semana es ir a algún programa de ejercicio, ya sea haciendo zumba con Toni o irme a alguna otra parte a correr o caminar o irme a algún programa de cualquier sistema de ejercicio que me mantenga acelerado el ritmo cardiaco y que me ayude también un poco en más resistencia y bajar un poco de peso”, compartió López.