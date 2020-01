Adamari López fuerte y claro : "Sin cirugías, grandes cosas uno puede mejorar"

Adamari López quien se ha sometido a una rutina para bajar de peso incentivando a sus seguidores, no le teme a los retos y en esta ocasión como parte de un cambio radical que dese mostrar este año se sometió a un tratamiento de belleza.

La conductora de Telemundo quien se caracteriza en mostrar en su cuenta de Instagram las novedades de sus actividades, deslumbró al mostrar cómo ha mejorado su apariencia pero sin cirugías.

Adamari López en Instagram

La actriz de 'Amigas y rivales' no duda en publicar sus rutinas de belleza y en esta ocasión no fue la excepción. Por ello, desde sus redes sociales reveló uno de sus secretos para mantenerse más hermosa.

“Siempre les comparto las cositas que me hago porque me parece importante que sepan que soy una persona normal como cualquier otra y que tengo cosas que a lo mejor no me gustan, que quiero mejorar mi apariencia y que uno sin hacerse cirugías ni grandes cosas uno puede mejorar y verse más joven”.

¿Qué tratamiento de belleza se ha sometido Adamari López?

Este 2020 ha iniciado en eliminar las verrugas que tiene en su cuello. Como parte de su rutina, la intérprete quiso que sus más de 5 millones de fanáticos sean testigo de su procedimiento con un vídeo documentado todo el tratamiento.

“Hace mucho tiempo cuando yo tuve cáncer, hace 14 años atrás, siento que me han salido como verruguitas en mi cuello, en algunas áreas del cuerpo, y no me gustan, me las quiero quitar”.

De acuerdo a lo manifestado por la puerorriqueña se trata de “un tratamiento no invasivo” cuyo tiempo de recuperación no dura más de un día. “Simplemente después protegerte mucho con protector solar para no manchar la piel y listo”.

Este cambio ha dejó satisfecha a la joven quien lo recomendó emocionada. “Me siento supercontenta de saber que no voy a tener todas esas pequeñas verruguitas ahí en el cuello”.

