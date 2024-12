Paco Bazán tiró la toalla y renuncia al celibato: "Hice todo lo que estaba en mis manos"

Medina inició la conversación destacando la mejora en la relación de Bazán con sus colegas del canal, incluyendo a la periodista Ely Yutronic . Ante esto, Bazán respondió con humor mientras Medina comentaba: “Ya estamos, ya. Sí, he visto algunas fotos ahí”, refiriéndose a una fotografía tomada junto a Ely durante la preventa del canal.

Magaly también bromeó sobre la posibilidad de que formatos televisivos en los que participaban Bazán y Yutronic regresen. Al respecto, Bazán mencionó que no tendría inconvenientes en compartir la conducción con la periodista, resaltando la buena química entre ambos. “Es una posibilidad, dependiendo también de la candela. Yo soy como Farfán, todo es candela”, dijo entre risas, sin descartar la idea.

“He aprendido que uno tiene que quererse. Mucha gente pensaba que era por una persona, pero en nuestro caso era un bien mayor, que era la familia. Tenemos hijos pequeños”, compartió. Bazán explicó que luchó hasta donde pudo y aprendió a aceptar el rechazo cuando la reconciliación ya no era posible.

“Seré más terrenal. Voy a mundanizarme. He visto que esa roca está difícil. Si es verdad y he aprendido en este proceso largo, que uno tiene que aprender a quererse. Esto no quiere decir que le pongo fin a una lucha, creo haber hecho todo lo que está a mi alcance para reconstruir una familia”, comentó.