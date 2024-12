Marina Gold no solo brilla en la industria del contenido para adultos , sino también en el mundo deportivo. La actriz reveló que practica vela desde los 10 años, siguiendo los pasos de su familia de deportistas. En el reciente campeonato femenino de vela organizado por el Club de Regatas Lima, se llevó una medalla de bronce y otra de plata, demostrando su habilidad y pasión por este deporte.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Marina confesó que ha enfrentado prejuicios en el Club de Regatas debido a su carrera en la industria del entretenimiento para adultos. A pesar de las críticas, se mantiene firme y demuestra que los estereotipos no son un obstáculo para alcanzar sus metas en el deporte.

Pero esto, no la ha alejado de su pasión por la vela. "Fui la tercera mejor mujer en este velero y nadie me lo va a quitar", afirmó la joven artista.

Además, respondió a un comentario de un usuario que señaló: "No me gustó cómo se expresó 'la pecas', en serio, parece como si despreciara a Mari, y trató de corregirlo diciendo cosas 'bonitas'". Estas palabras generaron reacciones inmediatas, y numerosos seguidores de Marina no dudaron en mostrarle su apoyo a través de mensajes en la misma plataforma.