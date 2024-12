También, reaccionó a un comentario que afirmaba: " No me gustó cómo se expresó 'la pecas' en serio, parece como si despreciara a Mari, y trató de corregirlo diciendo cosas 'bonitas'". Tras estas declaraciones, numerosos seguidores de Gold manifestaron su apoyo en los comentarios.

Este comentario de Aronsson parece referirse a una discrepancia de valores o enfoques entre su imagen personal y las acciones o el comportamiento de Marina Gold. Aronsson señala que, aunque lo que Gold hace le parece increíble, no se ajusta a lo que ella representa o a sus propios objetivos profesionales. Sin embargo, también destaca que no guarda rencor hacia Gold, lo que sugiere que, a pesar de las diferencias, mantiene una actitud respetuosa y sigue enfocada en sus propios proyectos. "Me cae increíble, pero lo que ella hace no va con mi imagen", dijo Aronsson.