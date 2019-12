Canadá: científicos encontraron la cura para las personas alcohólicas

Un hombre conocido como el Dr. Plummer ha perdido el deseo de tomar bebidas alcohólicas tras pasar por un tratamiento de sondas en su cabeza.

Este señor le encantaba beber casi una botella de whisky cada noche. Lo que generó complicaciones en el funcionamiento de su hígado hace siete años. Después, recibió un trasplante en 2014, pero no cambiaba su estilo de vida, según el portal The Sun.

Por ello, unos investigadores viajaron a Canadá para probar un tratamiento donde le ajustaban dos electrodos a su cabeza.

Los electrodos los conectaron a una batería ubicada debajo de la clavícula. El método tiene como objetivo enviar pulsos eléctricos al área del cerebro relacionada con la adicción y la recompensa.

Asimismo, los científicos afirman que regula y reestablece la actividad cerebral que hace que las personas que sufren de alcoholismo sientan las ganas de consumir ese tipo de bebidas.

Luego de un año, de haberle colocado los electrodos, el médico Plummer lleva su estimulador encendido todo el día. El paciente comenta que no le llama mucho la atención las bebidas alcohólicas y puede tomar de manera moderada sin recaer en la enfermedad.

“El tratamiento ha cambiado mi vida. Me ha salvado la vida. No pienso en el alcohol todo el tiempo como solía hacerlo. Bebo ocasionalmente pero no lo anhelo”, testifica el Dr. Plummer.

Cabe mencionar que, su esposa Jo Kennelly valora el cambio que afronta su pareja luego de padecer la enfermedad por muchos años.

Wapa, recuerda que las personas menores de edad no pueden consumir bebidas alcohólicas. No olvides que cuidar tu salud es importante para evitar enfermedades.