Prosopagnosia: Conoce todo sobre la enfermedad que padece Brat Pitt

El famoso de 56 años, Brat Pitt, contó en el 2013 a la revista Esquire sobre la enfermedad que hacía que las personas de su entorno creyeran que era un hombre muy presumido y desinteresado por la gente.

“Hay tanta gente que me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto. Hubo un año en el que dije: ‘Este año, voy a hablar de eso y decirle a la gente: ‘OK, ¿en dónde nos conocimos?’. Pero solo empeoró. La gente estaba más ofendida... La gente te dice: 'Estás siendo egoísta, estás siendo engreído’. Pero la verdad es que para mí es un misterio. No puedo captar una cara y, sin embargo, yo vengo de una formación con un punto de vista de diseño/estética. Me haré unos estudios”, reveló la ex pareja de Angelina Jolie al mencionado medio.

Lamentablemente, los resultados médicos de Brat Pitt arrojaron que padece una enfermedad neurológica llamada prosopagnosia o “la ceguera de rostros”. Esta condición no le permite identificar visualmente a las personas, según el portal Infobae.

Este mal se identifica por la incapacidad de reconocer las caras de miembros de la familia, amigos, hasta de tu propio rostro. La enfermedad trata de que puedes recordar y ver cada parte de la cara, pero no puedes procesar la imagen de manera global.

Una persona con esta enfermedad se puede mirar en el espejo de su baño o dormitorio y no notar de que se está observando a sí misma.

Cabe mencionar que, el nombre de este mal fue creado por el médico Joachim Bodamer en 1947, quien investigó el caso de un varón de 24 años herido de bala en la cabeza.

El hombre pudo reestablecerse, sin embargo, no tenía la capacidad de identificar a las personas que estaban a su alrededor. El significado de la enfermedad quiere decir “cara” y “no conocimiento”.

“Es la interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona”, fue la definición del médico alemán.

Wapa, te contamos que hasta el momento no existe cura para este padecimiento. Las personas que sufren esta enfermedad, suelen orientarse en los rasgos especiales, puede ser un lunar, forma de lucir, entre otros.