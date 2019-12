¿Aún no compras los regalos? Sigue estos consejos para protegerte de los rayos UV

A pocos días de celebrar la Navidad, miles de peruanos visitan puntos céntricos de la ciudad como el mercado central o centros comerciales para adquirir la interminable lista de regalos.

Sin embargo, en los últimos días el nivel de radiación ultravioleta ha ido aumentando alcanzando el grado 15, un nivel considerado como “extremadamente alto” que pondría en riesgo la salud de la población, sobre todo de los más pequeños, quienes acompañan a sus padres en estos agotadores días.

Según la especialista Catya López, muchos peruanos no usan los implementos de protección adecuados y estarían expuestos a sufrir insolación, golpes de calor o en el peor de los casos al desarrollo de cáncer de piel.

“Si bien es cierto, los últimos días se ha presenciado días con climas variados, desde días nublados a días muy soleados con altos niveles de radiación, es importante que la población tome conciencia que es posible sufrir quemaduras en un día nublado, dado que las nubes no eliminan por completo la intensidad de los rayos UV2, indicó la coordinadora de Educación de la Liga Contra el Cáncer.

Asimismo, Catya López convocó a todas aquellas personas que tienen previsto realizar sus compras navideñas durante estos días a protegerse de los rayos UV usando bloqueador solar con un nivel mínimo de 30 SPF y lentes de sol con protección con filtro UV.

Cuidados de la piel en Navidad

Por ello, la menciona institución realiza la campaña “Difundiendo Prevención”. A continuación, te compartimos 6 recomendaciones clave para protegerte de los peligros de los rayos UV mientras realizas tus compras navideñas.

1. Aplicarse bloqueador cada 2 horas

Antes de salir de casa para realizar las compras por las fiestas de fin de año es necesario aplicarse el bloqueador solar 30 minutos antes, sobre todo en el rostro, cuello, brazos, piernas, y en todas las zonas del cuerpo expuestas a los rayos UV.

Wapa, el bloqueador debe tener una protección mínima de 30 FPS y debe renovarse cada 2 horas.

2. Usar accesorios de protección solar

Recuerda usar sombreros de ala ancha y gafas de sol con filtro UV 400, pues los ojos podrían sufrir severos daños como quemaduras en las córneas, enfermedades como el cáncer a los párpados y cataratas en el caso de los adultos mayores.

3. Tomar líquidos mientras realices tus compras

Cuando vayas de shopping (compras en español) es importante llevar abundante agua para evitar la deshidratación y contrarrestar el calor. Otra buena opción es llevar alimentos con alto contenido de agua y que sean fáciles de transportar.

4. Evitar la sobreexposición

La obstetra aconseja no realizar las compras entre las 10 a.m. y 3 p.m., donde hay mayor concentración UV, así evitar la sobreexposición solar y estar bajo sombra.

5. Vestimenta de colores claros

Con respecto a la vestimenta es recomendable usar ropa con manga larga y de preferencia con colores claros ya que protegen más del sol.

Usar la ropa muy holgada para evitar insolación es otra alternativa, de esta manera evitaremos estar sofocados.

6. No olvides tu chequeo médico anual

Si deseas realizarte un chequeo preventivo de cáncer de piel en cualquiera de las sedes del mencionado centro de salud. En caso te encuentres en Centro de Lima, puedes acudir a la Av. Nicolás de Piérola 727. Esta evaluación tiene un costo social de s/35 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 8 a.m. a 11:30 a.m. durante todo este mes.

Wapa, no olvides que la prevención es muy importante para conservar tu buena salud y la de tu familia.