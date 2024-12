Ariana Grande y Selena Gomez, antiguas estrellas infantiles de Nickelodeon y Disney, respectivamente, recibieron varias nominaciones: Grande por Wicked y Gomez por Emilia Pérez y su serie de Hulu Only Murders in the Building.

Una de las sorpresas fue la nominación de Pamela Anderson en la categoría de mejor actriz de drama por su papel en The Last Showgirl. En los últimos años, los fans han expresado su deseo de que Anderson reciba más reconocimiento por su carrera actoral, en medio de críticas por haber sido tratada como un objeto y por la falta de atención a su trabajo en sus primeros años.

Otra sorpresa fue la nominación de Jamie Foxx en la categoría de mejor actuación en stand up por su especial Jamie Foxx: What Had Happened Was, que se estrenará en Netflix el martes. Foxx competirá contra Nikki Glaser, quien presentará la ceremonia de los Globos de Oro.